Formel 1: Russell Schnellster in Barcelona - Pause für Antonelli und Co.

Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge"

George Russell feiert zum Auftakt des Rennwochenendes in Barcelona ein Erfolgserlebnis. Allerdings bleibt einigen Stars auch nur eine Zuschauerrolle.

Mercedes-Pilot George Russell hat nach schwierigen Wochen den Auftakt der Formel 1 in Barcelona dominiert - einige seiner größten Gegner saßen allerdings gar nicht in ihren Autos. Russell drehte im ersten freien Training zum Grand Prix von Katalonien in 1:16,363 Minuten die schnellste Runde, Teamkollege und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli nahm eine geplante Auszeit.

Mercedes ließ für den Italiener den Ersatzpiloten Frederik Vesti ans Steuer und war mit dieser Maßnahme nicht allein: Sieben der elf Teams nutzten die erste Session, um dem Nachwuchs eine Chance zu geben.

So waren unter anderem auch Weltmeister Lando Norris (McLaren) und der aktuelle WM-Zweite Lewis Hamilton (Ferrari) nicht dabei, sie wurden durch Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli (Italien) und Dino Beganovic (Schweden) ersetzt. Bei Audi setzte Nico Hülkenberg aus, für ihn saß der Este Paul Aron am Steuer.