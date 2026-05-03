Die Negativ-Serie von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner ist um ein Kapitel länger geworden. Der Deutsche unterlag im Finale der ATP-Masters in Madrid klar und deutlich.

Nächste Lehrstunde für Alexander Zverev: Deutschlands Tennisstar hat in dem Weltranglistenersten Jannik Sinner erneut seinen Meister gefunden - dieses Mal fiel die Niederlage besonders dramatisch aus. Der Hamburger ging gegen den Italiener im Finale des ATP-Masters in Madrid nach nur 57 Minuten mit 1:6 und 2:6 regelrecht unter.

Für Zverev war es die neunte Niederlage in Folge gegen Sinner, der in dieser Verfassung in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz auch als hoher Favorit zu den French Open in Paris (ab 24. Mai im Joyn-Livestream) reist.

Zuvor wartet auf Sinner noch das Heim-Masters in Rom, das einzige 1000er-Turnier, das der 24-Jährige noch nicht gewinnen konnte. Die French Open wiederum sind der einzige Grand Slam, der Sinner noch in seiner Sammlung fehlt.

Der fünf Jahre ältere Zverev war in seinem ersten Endspiel in diesem Jahr chancenlos, auch in den vorherigen fünf Vergleichen mit Sinner hatte er keinen Satz gewinnen können.

Bereits nach seinem Finaleinzug hatte der Weltranglistendritte Zverev mit einer Mischung aus Galgenhumor und Ratlosigkeit auf die Frage, ob er einen Plan gegen Sinner habe, am Sky-Mikrofon geantwortet: "Nö. Sieht man ja, weil ich achtmal in Folge verloren habe."