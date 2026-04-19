Tennis
BMW Open: Ben Shelton gewinnt ATP-Turnier in München - kommt Jannik Sinner 2027?
Aktualisiert:von SID/ran
RAN TENNIS: BMW Open
Jannik Sinner bei BMW Open? "Wir sind dran ihn nach München zu holen"
Videoclip • 01:54 Min
Der US-Amerikaner Ben Shelton gewinnt nach einem Zweisatzsieg im Finale gegen Flavio Cobolli das Turnier in München. Der Italiener hatte zuvor die Hoffnungen von Alexander Zverev auf eine erfolgreiche Titelverteidigung beendet.
Vorjahresfinalist Ben Shelton aus den USA hat nach dem Halbfinal-Aus von Titelverteidiger Alexander Zverev das ATP-Turnier in München gewonnen. Im Endspiel besiegte der 23 Jahre alte Weltranglistenfünfte den gleichaltrigen Flavio Cobolli 6:2, 7:5. Der Italiener hatte im Halbfinale überzeugend die deutsche Nummer eins ausgeschaltet (6:3, 6:3).
Anschließend aber war von Jubel beim Italiener nicht viel zu sehen. Im Gegenteil: Nach dem verwandelten Matchball saß er weinend auf seiner Bank, weil am Vortag ein Freund von ihm gestorben war.
"Er war ein wirklich guter Freund aus unserem Klub. Er war 13 Jahre alt und hat schon lange Tennis gespielt. Es ist nie einfach über solche Sachen zu sprechen. Ich wollte das Spiel für ihn gewinnen und habe auch für ihn in einem Langarm-Shirt gespielt. Ich habe einen Weg gefunden, für ihn zu kämpfen. Das bedeutet mir viel", sagte Cobolli im Interview mit ran.
Im Finale musste er sich dann Shelton geschlagen geben, der seinen fünften Turniersieg seiner Karriere feierte. Dafür erhielt die Nummer zwei der Setzliste, die das Endspiel im Vorjahr glatt in zwei Sätzen gegen Zverev verloren hatte, ein Preisgeld in Höhe von 478.935 Euro. Dazu gab es wie üblich einen Neuwagen des Turniersponsors. Cobolli, Nummer 16 der Weltrangliste und im Vorjahr Sieger in Hamburg, blieben 257.705 Euro.
ATP-Turnier in München: Schlägt Jannik Sinner 2027 auf?
Der Sieg von Shelton ist der wertigste eines Amerikaners auf Sand seit 2002: Damals hatte Andre Agassi das Masters in Rom gewonnen. Das Turnier in München gehört seit dem vergangenen Jahr zur Kategorie der 500er-Veranstaltungen - und könnte im kommenden Jahr möglicherweise noch eine weitere Aufwertung erfahren.
Wie der langjährige und gut vernetzte Journalist Conny Konzack bei ran verraten hat, könnte die derzeitige Nummer 1 der Weltrangliste 2027 am Aumeister aufschlagen. "Turnierleiter Patrick Kühnen ist dran, Jannik Sinner nach München zu holen", sagte Konzack im Gespräch mit "Icke" Dommisch.
Mehr Sport-News
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Restprogramme aller 18 Klubs - viele Top-Duelle
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die wichtigsten Duelle im Auf- und Abstiegskampf im Saisonfinish
Fußball
Abseits-Revolution: Erstes reguläres Abseitstor bei Experiment erzielt
NFL
Mega-Vertrag inklusive: Bengals holen Defense-Star
Premier League
Last-Minute-Tor: Liverpool gewinnt Merseyside-Derby
Bundesliga
Niederlage in Freiburg: Heidenheimer Abstieg rückt näher