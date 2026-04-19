BMW Open: Ben Shelton gewinnt ATP-Turnier in München - kommt Jannik Sinner 2027?

Der US-Amerikaner Ben Shelton gewinnt nach einem Zweisatzsieg im Finale gegen Flavio Cobolli das Turnier in München. Der Italiener hatte zuvor die Hoffnungen von Alexander Zverev auf eine erfolgreiche Titelverteidigung beendet.

Vorjahresfinalist Ben Shelton aus den USA hat nach dem Halbfinal-Aus von Titelverteidiger Alexander Zverev das ATP-Turnier in München gewonnen. Im Endspiel besiegte der 23 Jahre alte Weltranglistenfünfte den gleichaltrigen Flavio Cobolli 6:2, 7:5. Der Italiener hatte im Halbfinale überzeugend die deutsche Nummer eins ausgeschaltet (6:3, 6:3).

Anschließend aber war von Jubel beim Italiener nicht viel zu sehen. Im Gegenteil: Nach dem verwandelten Matchball saß er weinend auf seiner Bank, weil am Vortag ein Freund von ihm gestorben war.

"Er war ein wirklich guter Freund aus unserem Klub. Er war 13 Jahre alt und hat schon lange Tennis gespielt. Es ist nie einfach über solche Sachen zu sprechen. Ich wollte das Spiel für ihn gewinnen und habe auch für ihn in einem Langarm-Shirt gespielt. Ich habe einen Weg gefunden, für ihn zu kämpfen. Das bedeutet mir viel", sagte Cobolli im Interview mit ran.

Im Finale musste er sich dann Shelton geschlagen geben, der seinen fünften Turniersieg seiner Karriere feierte. Dafür erhielt die Nummer zwei der Setzliste, die das Endspiel im Vorjahr glatt in zwei Sätzen gegen Zverev verloren hatte, ein Preisgeld in Höhe von 478.935 Euro. Dazu gab es wie üblich einen Neuwagen des Turniersponsors. Cobolli, Nummer 16 der Weltrangliste und im Vorjahr Sieger in Hamburg, blieben 257.705 Euro.