Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Madrid das Finale erreicht. Dort wird er erneut auf den Italiener Jannik Sinner treffen.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Madrid mit einer starken Leistung ins Finale eingezogen.

Gegen den belgischen Außenseiter Alexander Blockx dominierte der Hamburger weite Teile des Matches, das er mit 6:2, 7:5 gewann und somit in seinem ersten Finale des Jahres auf Jannik Sinner trifft.

Der Weltranglistenerste war zuvor mit einem 6:2, 6:4 über Arthur Fils (Frankreich) ins Endspiel gestürmt. Der an zwei gesetzte Zverev bestätigte vor allem im ersten Satz seine überzeugende Form in Madrid.