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ATP-Masters in Madrid: Alexander Zverev trifft im Endspiel von Madrid erneut auf Jannik Sinner
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:26 Min
Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Madrid das Finale erreicht. Dort wird er erneut auf den Italiener Jannik Sinner treffen.
Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Madrid mit einer starken Leistung ins Finale eingezogen.
Gegen den belgischen Außenseiter Alexander Blockx dominierte der Hamburger weite Teile des Matches, das er mit 6:2, 7:5 gewann und somit in seinem ersten Finale des Jahres auf Jannik Sinner trifft.
Der Weltranglistenerste war zuvor mit einem 6:2, 6:4 über Arthur Fils (Frankreich) ins Endspiel gestürmt. Der an zwei gesetzte Zverev bestätigte vor allem im ersten Satz seine überzeugende Form in Madrid.
Zverev bleibt auch unter Druck souverän
In seinem vierten Masters-Halbfinale 2026 agierte der 29-Jährige bei eigenem Aufschlag beinahe fehlerfrei. Blockx kam zu keinerlei Breakchancen und hatte nach 41 Minuten das Nachsehen.
Im zweiten Satz leistete der Belgier dann mehr Widerstand. Doch Zverev ließ sich vom aufkommenden Blockx nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Break zum 6:5 brachte der Hamburger sein eigenes Aufschlagspiel souverän durch.
Gegen den Italiener Sinner soll so am Sonntag in Zverevs erstem Endspiel auch der erste Turniersieg des Jahres folgen.
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