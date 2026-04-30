In Topform: Alexander Zverev Bild: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Alexander Zverev befindet sich in Topform. Das deutsche Tennis-Ass bezwingt Flavio Cobolli souverän und nähert sich dem Finale.

Mit Vollgas ins Halbfinale: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Madrid mit einer starken Vorstellung seine Titelambitionen unterstrichen und bei Flavio Cobolli Revanche genommen. Zwei Wochen nach seiner schmerzhaften Halbfinal-Niederlage in München besiegte Zverev den Italiener mit 6:1, 6:4 und zog beim vierten 1000er-Turnier des Jahres zum vierten Mal in die Vorschlussrunde ein.

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Zverev im Halbfinale gegen Underdog gefordert Dort trifft der Hamburger anders als in Indian Wells, Miami und Monte Carlo aber nicht auf Jannik Sinner: Im Kampf um das Endspiel bekommt er es mit dem Überraschungs-Halbfinalisten Alexander Blockx aus Belgien zu tun. Tennis: Die French Open ab dem 18. Mai kostenlos auf Joyn streamen Durch die Absage des Spaniers Carlos Alcaraz ist Zverev in Madrid an Nummer zwei gesetzt und könnte erst im Endspiel auf den Weltranglistenersten Sinner treffen, gegen den er die vergangenen acht Duelle verloren hat. Das vierte Masters-Halbfinale in diesem Jahr bedeute ihm viel, "das ist unglaublich", sagte Zverev und fügte mit einem Lächeln an: "Aber dieses Mal muss ich diese Stufe auch überstehen." Sein erstes Aufeinandertreffen mit Blockx, den er sehr schätze, werde er "genießen".