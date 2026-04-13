ATP-Turnier in München: Hanfmann bei BMW Open 2026 in Runde 1 ausgeschieden

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in München als erster von sechs deutschen Tennisprofis bereits am ersten Tuniertag ausgeschieden.

Der 34 Jahre alte Karlsruher unterlag dem Belgier Alexander Blockx, der eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, am ersten Turniertag nach 1:28 Stunden 6:7 (2:7), 2:6.

Hanfmann ließ sich im ersten Satz nach einem Sturz am rechten Knie behandeln, schien aber nicht weiter beeinträchtigt zu sein. Nach der krankheitsbedingten Absage von Jan-Lennard Struff greifen die fünf anderen deutschen Spieler am Dienstag ins Turniergeschehen ein.