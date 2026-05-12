ran Mehr Sport BMW Open: Ben Shelton scherzt über gewonnenes Auto Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Für Alexander Zverev endete das ATP-Masters von Rom schon unerwartet früh im Achtelfinale. Ein Leistungseinbruch bescherte dem Hamburger gegen Luciano Darderi eine Niederlage nach drei Sätzen.

Alexander Zverev hat nach einem Leistungseinbruch einen heftigen Dämpfer in seiner Vorbereitung auf die French Open kassiert. Deutschlands Tennisstar verlor im Achtelfinale des ATP-Masters in Rom trotz eines starken Starts mit 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 gegen den Italiener Luciano Darderi und schied erst zum zweiten Mal in diesem Jahr bei einem Turnier vor dem Halbfinale aus. Tennis - Handgelenksverletzung: Carlos Alcaraz verpasst French Open Bei teils schwierigen Platzverhältnissen und einem euphorischen italienischen Publikum vergab Zverev im hochspannenden Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle, im Entscheidungsdurchgang fehlte ihm dann die Kraft.

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Zverev 2026 immer noch ohne Turniersieg Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr sowie den dritten Triumph im Foro Italico nach 2017 und 2024 warten. Zverev, der in dieser Saison erstmals ein Spiel nach einer 1:0-Satzführung verlor, verpasste dazu sein 40. Viertelfinale bei einem Masters. Nach zwei Matches auf dem Campo Centrale wurde Zverev diesmal auf dem zweiten Hauptplatz angesetzt. Der Untergrund dort ist weich und damit langsamer, was dem Spiel der deutschen Nummer eins nicht gerade entgegenkommt. Dennoch hatte der Hamburger vermeintlich alles im Griff, nach einem Break zum 2:0 im ersten Satz diktierte Zverev gegen den 20. der Weltrangliste das Match zunächst fast nach Belieben. Doch im zweiten Satz kippte das Spiel.