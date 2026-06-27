Tennis
Tennis: Wimbledon 2026 live im TV, Livestream und Liveticker - Auslosung, Teilnehmer und mehr Infos
Aktualisiert:von ran
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Der "heilige Rasen" ruft: Die 139. Auflage der Wimbledon Championships 2026 steht unmittelbar bevor. Vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2026 versammelt sich die Weltspitze des Tennis in London. Während Titelverteidiger Jannik Sinner und Iga Swiatek als Gejagte ins Turnier gehen, steht das Turnier in diesem Jahr auch wegen massiver Anpassungen bei den Prämien im Fokus.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Wimbledon 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?
Tennis-Fans in Deutschland müssen sich auf eine besondere Situation einstellen: Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream
120 Min
Der ran-Liveticker
Du möchtest kein Game verpassen, auch wenn du nicht live streamen kannst? ran.de bietet dir zu ausgewählten Partien des Turniers einen ausführlichen Liveticker. So bleibst du in Echtzeit über jeden Ballwechsel, Breakball und Matchball informiert. Die Übersicht aller laufenden und kommenden Ticker-Spiele findest du hier.
Das sind die deutschen Teilnehmer beim Rasen-Grand-Slam 2026
Männer
Jan-Lennard Struff
Daniel Altmaier
Yannick Hanfmann
Frauen
Laura Siegemund
Tatjana Maria
Eva Lys
Tamara Korpatsch
Ella Seidel
Weitere deutsche Spielerinnen und Spieler könnten sich über die Qualifikationsrunde in Roehampton noch einen Platz im Hauptfeld sichern.
Gegen wen spielen die deutschen Tennis-Stars bei Wimbledon 2026?
Die offizielle Auslosung für das Hauptfeld findet am 26. Juni 2026 statt. Sobald die Paarungen feststehen, werden wir an dieser Stelle eine detaillierte Übersicht aller Erstrunden-Matches der deutschen Spieler veröffentlichen, damit du genau weißt, wer gegen wen antritt.
Die Favoriten
Bei den Herren führt kein Weg an Titelverteidiger Jannik Sinner vorbei. Zu seinen härtesten Konkurrenten zählen Novak Djokovic sowie der deutsche Topspieler Alexander Zverev. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Iga Swiatek die Frau, die es zu schlagen gilt, dicht gefolgt von Aryna Sabalenka und Coco Gauff.
Rekordsummen: Das Wimbledon-Preisgeld
Bei den diesjährigen Wimbledon Championships in London wird ein Gesamtpreisgeld von 64,2 Millionen Pfund ausgeschüttet. Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent erhöht.
Auch interessant: Tennis: Streit um Preisgelder gehen auch in Wimbledon weiter
Die Preisgelder in der Übersicht (Herren & Damen Einzel):
Turniersieger: 3.600.000 £
Finalist: 1.800.000 £
Halbfinale: 900.000 £
Viertelfinale: 480.000 £
Achtelfinale: 300.000 £
3. Runde: 185.000 £
2. Runde: 126.000 £
1. Runde: 80.000 £
Tradition pur: Der Wimbledon-Dresscode
Wimbledon ist nicht nur für sein sportliches Niveau bekannt, sondern auch für eine der strengsten Regeln im Weltsport: den "White-Only"-Dresscode. Alle Spielerinnen und Spieler sind dazu verpflichtet, während ihrer Matches fast ausschließlich Weiß zu tragen.
Diese Regelung gilt für Kleidung, Schuhe, Bandagen und sogar für medizinische Hilfsmittel oder Kopfbedeckungen. Das Ziel ist es, die Tradition des Turniers zu wahren und den Fokus rein auf den Sport zu legen.
Tennis - Alexander Zverev: Oma Natalia muss zurück nach Russland - Glücksbringer fehlt bei Wimbledon
Rückkehr mit 44 Jahren: Serena Williams spielt Einzel in Wimbledon
Tennis: Alexander Zverev trotz Grand-Slam-Sieg "kein Favorit" in Wimbledon
Tennis - Gabriela Sabatini: Das bewundere ich an Steffi Graf
Mehr News zum Tennis
Wimbledon
Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx im Free-TV, Livestream und Ticker
Wimbledon
Zverev in Wimbledon: "Das alte Bild von sich selbst zerstört"
Wimbledon
Pressekonferenz abgebrochen: Preisgeld-Zoff geht weiter
Wimbledon
Sinner zurück im Rampenlicht - die Fragezeichen bleiben
ATP
Beflügelt vom Grand-Slam-Titel: Zverev fiebert Wimbledon entgegen
Wimbledon
Wimbledon: Knifflige Aufgabe für Alexander Zverev