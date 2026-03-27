Skisprung-Weltcup live auf Joyn
Skispringen - Weltcup-Finale heute live: Die Wettbewerbe aus Planica im Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran.de
Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup geht zu Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup neigt sich dem Ende entgegen. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup ging der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.
Er wird abgelöst vom Slowenen Domen Prevc, der den Sieg im Gesamtweltcup bereits in der Tasche hat.
Auch bei den Frauen ist der Kampf um Rang eins bereits entscheiden. Dort sicherte sich Nika Prevc, Schwester von Domen, die Krone.
Bester Deutscher wird Philipp Raimund werden. Vor den letzten Wettbewerben liegt der Olympiasieger mit 961 auf Rang fünf der Gesamtwertung.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen.
Skisprung-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Springen werden heute live übertragen?
Wettbewerbe: 27. März: Einzel der Männer (15:00 Uhr); 28. März: Einzel der Männer (09:30 Uhr) und der Frauen (15:00 Uhr); 29. März: Einzel der Männer (10:00 Uhr)
Austragungsort: Planica (HS240)
Skisprung-Weltcup 2025/26 heute live: Welche Termine stehen an?
Auch in der Skisprung-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Lillehammer und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Highlight beim Skiflug-Spektakel in Planica.
Skisprung-Weltcup heute live: Kann ich die Springen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Springen über Joyn im Livestream übertragen.
Skisprung-Weltcup heute live: Kann ich die Springen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Springen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Skisprung-Weltcup: Kann ich die Springen heute im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Springen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.
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