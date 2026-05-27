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NFL: Josh Jacobs von den Green Bay Packers wegen häuslicher Gewalt verhaftet
Veröffentlicht:von ran.de
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Der Running Back der Green Bay Packers steht vor schweren Vorwürfen. Josh Jacobs wurde am Dienstag festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.
Josh Jacobs wurde am Dienstag festgenommen. Ihm werden gleich mehrere Vergehen vorgeworfen, die alle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie Einschüchterung eines Opfers.
Ausgelöst wurde der Fall durch einen Einsatz der Polizei am vergangenen Samstag, dem 23. Mai, um 8:37 Uhr morgens. Beamte der Hobart-Lawrence Police Department wurden zu einem gemeldeten Streit gerufen - drei Tage später erfolgte dann die Verhaftung.
Polizeipräsident Michael Renkas kommentierte den Fall knapp: „Dies ist nach wie vor eine aktive und laufende Untersuchung. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine weiteren Informationen veröffentlicht."
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Green Bay Packers: Josh Jacobs weist alle Vorwürfe von sich
Die Anwälte von Jacobs meldeten sich noch am selben Tag zu Wort. "Josh bestreitet die Vorwürfe entschieden. Der Fall befindet sich noch in einem frühen Stadium der Ermittlungen, und es gibt wichtige Beweise, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt sind. Wir bitten um Fairness und Zurückhaltung, während das Justizverfahren seinen Lauf nimmt", heißt es.
Die Green Bay Packers reagierten ebenfalls. "Wir sind uns der Situation rund um Josh Jacobs bewusst. Da es sich um eine laufende rechtliche Angelegenheit handelt, werden wir uns vorerst nicht weiter äußern", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins.
Auch die NFL ist bereits informiert: Ein Sprecher der Liga teilte mit, man sei „sich des Vorgangs bewusst" und stehe „in Kontakt" mit dem Team.
Jacobs droht Sperre von sechs Spielen - auch ohne Verurteilung
Laut der NFL-Richtlinien zu häuslicher Gewalt droht einem Spieler bei einem erstmaligen Verstoß eine Sperre von mindestens sechs Spielen ohne Bezahlung.
Je nach erschwerenden oder mildernden Umständen kann diese aber nach oben oder unten angepasst werden.
Dabei kann die Liga Jacobs unabhängig vom Justizverfahren sperren. In der Vergangenheit wurden bereits Spieler gesperrt, die vor Gericht für unschuldig befunden wurden.
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