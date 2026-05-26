Manny Fernandez im Jahr 2012, als er in die Ruhmeshalle der Dolphins aufgenommen wurde.

Die Miami Dolphins trauern um Manny Fernandez. Der legendäre Defensive Lineman der berühmten "No-Name Defense" ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Er war maßgeblich an der bis heute einzigen perfekten Saison der NFL-Geschichte beteiligt.

Die Miami Dolphins trauern um eine ihrer größten Ikonen: Wie die Franchise am Dienstag verkündete, ist der frühere Defensive Lineman Manny Fernandez im Alter von 79 Jahren verstorben.

Er gilt als einer der besten Spieler der Vereinsgeschichte und war ein Eckpfeiler in der legendären "Perfect Season" von 1972.

Fernandez verbrachte seine gesamte achtjährige NFL-Karriere in Miami und war ein wichtiger Teil der berühmten "No-Name Defense", die die Dolphins zu drei aufeinanderfolgenden Super-Bowl-Teilnahmen führte – 1972 und 1973 gewann das Team die Meisterschaft.

Die Franchise aus Florida würdigte Fernandez in einem Statement als "einen der besten Spieler in der Geschichte der Dolphins".