NFL
Miami Dolphins: Defense-Legende Manny Fernandez verstorben
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
Die Miami Dolphins trauern um Manny Fernandez. Der legendäre Defensive Lineman der berühmten "No-Name Defense" ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Er war maßgeblich an der bis heute einzigen perfekten Saison der NFL-Geschichte beteiligt.
Die Miami Dolphins trauern um eine ihrer größten Ikonen: Wie die Franchise am Dienstag verkündete, ist der frühere Defensive Lineman Manny Fernandez im Alter von 79 Jahren verstorben.
Er gilt als einer der besten Spieler der Vereinsgeschichte und war ein Eckpfeiler in der legendären "Perfect Season" von 1972.
Fernandez verbrachte seine gesamte achtjährige NFL-Karriere in Miami und war ein wichtiger Teil der berühmten "No-Name Defense", die die Dolphins zu drei aufeinanderfolgenden Super-Bowl-Teilnahmen führte – 1972 und 1973 gewann das Team die Meisterschaft.
Die Franchise aus Florida würdigte Fernandez in einem Statement als "einen der besten Spieler in der Geschichte der Dolphins".
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Manny Fernandez mit herausragender Leistung im Super Bowl VII
Eine seiner herausragenden Karriereleistungen zeigte der 1968 als ungedrafteter Free Agent verpflichtete Profi im Super Bowl VII: Mit 17 Tackles und einem Sack hatte er maßgeblichen Anteil am 14:7-Erfolg gegen Washington.
Durch diesen Sieg machten die Dolphins die Saison 1972 perfekt und blieben als bis heute einziges Team der NFL-Geschichte komplett unbesiegt (17-0).
"Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und Teamkollegen, während wir uns an einen der besten Spieler der Vereinsgeschichte erinnern", schrieben die Dolphins weiter.
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