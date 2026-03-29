NFL
Buffalo Bills: Head Coach gibt Update zu Josh Allen nach dessen Operation
Veröffentlicht:von ran
NFL
NFL: Flitterwochen XXL! Taylor Swift und Travis Kelce planen Mega-Trip
Videoclip • 01:13 Min
Erfreuliche Nachrichten von den Buffalo Bills: Quarterback Josh Allen hat keine Nebenwirkungen von seiner Operation davongetragen.
Diese Nachricht dürften die Fans der Buffalo Bills besonders gerne hören. Quarterback Josh Allen hat keine Nebenwirkungen von der Fußoperation, der er sich vor zwei Monaten unterzogen hat, zu beklagen.
Der Signal Caller musste den Eingriff vornehmen lassen, um einen Knochenbruch im rechten Fuß zu beheben. Laut Head Coach Joe Brady wird Allen aber bereit sein, alles zu geben, was von ihm verlangt wird, wenn die Bills am 6. April ihr Offseason-Programm starten.
"Er ist startklar", sagte Brady laut "NFL Network".
Mehr NFL-Videos
Josh Allen freut sich auf neue Bills-Ära
"Das Besondere an Josh Allen ist: Er wurde nach der Saison operiert, spielt aber so, als wäre alles in bester Ordnung", ergänzte der bisherige Offensive Coordinator: "Der Kerl konnte kaum laufen, und jetzt bestreitet er Spiele, ohne dass es seine Leistung beeinträchtigt."
Und weiter: "Er ist einfach anders gestrickt. Hoffen wir, dass es so weitergeht, aber in der Offseason wird er einsatzbereit sein. Ich spreche regelmäßig mit ihm. Er freut sich einfach darauf, mit Leuten wie DJ Moore loszulegen und herauszufinden, wie es aussehen wird – diese neue Ära."
Brady wurde nach der Entlassung des bisherigen Cheftrainers Sean McDermott zum neuen Head Coach befördert. Er gehört dem Coaching Staff der Bills bereits seit 2022 an, stieg als Quarterbacks Coach ein.
Mehr NFL-News
NFL
NFL: Mendoza lernt wohl schon die Raiders-Offense
NFL
Mahomes in Woche 1 fit? Chiefs-Coach Reid weckt Hoffnungen
NFL
Lepper vor Pro Day: "Habe keinen Zweifel mehr"
NFL
Geplatzter Crosby-Trade: Hendrickson zeigt sich enttäuscht
NFL
Eagles-Star enthüllt brutale Verletzung
NFL
Schwere Vorwürfe: Nacua-Klage zurückgezogen