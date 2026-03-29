Erfreuliche Nachrichten von den Buffalo Bills: Quarterback Josh Allen hat keine Nebenwirkungen von seiner Operation davongetragen.

Diese Nachricht dürften die Fans der Buffalo Bills besonders gerne hören. Quarterback Josh Allen hat keine Nebenwirkungen von der Fußoperation, der er sich vor zwei Monaten unterzogen hat, zu beklagen.

Der Signal Caller musste den Eingriff vornehmen lassen, um einen Knochenbruch im rechten Fuß zu beheben. Laut Head Coach Joe Brady wird Allen aber bereit sein, alles zu geben, was von ihm verlangt wird, wenn die Bills am 6. April ihr Offseason-Programm starten.

"Er ist startklar", sagte Brady laut "NFL Network".