Fernando Mendoza gilt als nahezu sicherer Draft-Pick der Las Vegas Raiders in wenigen Wochen. Offenbar bereitet er sich sogar schon auf die künftige Offense seines Teams vor.

Dass Fernando Mendoza der Nummer-1-Pick im NFL Draft 2026 werden wird, gilt als offenes Geheimnis. Die Las Vegas Raiders halten den ersten Pick und alles deutet darauf hin, dass die Wahl auf den Quarterback der Indiana Hoosiers fällt.

Mendoza selbst ist offenbar ebenfalls davon überzeugt. Wie NFL-Analyst Daniel Jeremiah in der "Pat McAfee Show" verriet, befasst sich der 22-Jährige bereits intensiv mit der künftigen Offense der Raiders.

So arbeite Mendoza gemeinsam mit Ex-NFL-Profi Brian Griese daran, das Spielsystem des künftigen Head Coaches Klint Kubiak zu verstehen. Griese kennt sich mit dem Playbook aus dem Hause Kubiak bestens aus. Der frühere Quarterback gewann unter Klints Vater Gary Kubiak mit den Denver Broncos im Januar 1999 den Super Bowl.