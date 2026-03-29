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NFL: Fernando Mendoza lernt offenbar bereits die Offense der Las Vegas Raiders

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Wildes Duell! Pats-Coach im 1-gegen-1 mit O-Liner-Talent

Videoclip • 01:09 Min

Fernando Mendoza gilt als nahezu sicherer Draft-Pick der Las Vegas Raiders in wenigen Wochen. Offenbar bereitet er sich sogar schon auf die künftige Offense seines Teams vor.

Dass Fernando Mendoza der Nummer-1-Pick im NFL Draft 2026 werden wird, gilt als offenes Geheimnis. Die Las Vegas Raiders halten den ersten Pick und alles deutet darauf hin, dass die Wahl auf den Quarterback der Indiana Hoosiers fällt.

Mendoza selbst ist offenbar ebenfalls davon überzeugt. Wie NFL-Analyst Daniel Jeremiah in der "Pat McAfee Show" verriet, befasst sich der 22-Jährige bereits intensiv mit der künftigen Offense der Raiders.

So arbeite Mendoza gemeinsam mit Ex-NFL-Profi Brian Griese daran, das Spielsystem des künftigen Head Coaches Klint Kubiak zu verstehen. Griese kennt sich mit dem Playbook aus dem Hause Kubiak bestens aus. Der frühere Quarterback gewann unter Klints Vater Gary Kubiak mit den Denver Broncos im Januar 1999 den Super Bowl.

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Mendoza arbeitet mit Kubiak-Insider

Auch zu Klint Kubiak hat Griese Verbindungen, gemeinsam arbeiteten sie in der Saison 2023 im Trainerstab von Kyle Shanahan bei den San Francisco 49ers. Griese war zu dieser Zeit Quarterbacks Coach der Niners, während Kubiak als Passing Game Coordinator fungierte.

"Sie arbeiten daran, die Offensive der Raiders einzuspielen. Er legt voll los", sagte Jeremiah über Mendoza: "Genau das Gleiche ist bei [Joe] Burrow passiert: Man kann diese Zeit nutzen, um sich die grundlegenden Spielzüge und Konzepte der Offensive wirklich anzueignen." Burrow war 2020 als First Overall Pick von den Cincinnati Bengals ausgewählt worden.

Nach der Trennung von Quarterback Geno Smith, der via Trade zu den New York Jets geschickt wurde, wäre alles andere als der Mendoza-Pick zum Start des diesjährigen Draft in Pittsburgh ein mittelschweres Erdbeben, das die Raiders verursachen würden.

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