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NFL: Star der Jets verzichtet wegen Ticketpreisen auf Spiele der New York Knicks in NBA Finals
Veröffentlicht:von ran
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Erstmals seit 27 Jahren stehen die New York Knicks in den NBA Finals. Star-Receiver Garrett Wilson von den New York Jets wäre gerne live vor Ort, gäbe es da nicht dieses eine Problem.
Die New York Knicks sind zurück in den NBA Finals. Erstmals in diesem Jahrtausend - genauer gesagt seit der Saison 1998/99 - stehen die Knicks in der Finalserie um die Meisterschaft in der besten Basketballliga der Welt. Dort trifft das Team in maximal sieben Spielen auf die San Antonio Spurs.
Ganz New York blickt mit Spannung auf die anstehenden Partien, vor allem die Heimspiele im legendären Madison Square Garden rufen riesiges Interesse hervor. Entsprechend horrend sind die Ticketpreise. Mindestens 3.500 Dollar müssen Interessenten hinlegen, um vor Ort dabei zu sein.
Beträge, die für Normalverdiener kaum erschwinglich sind. Doch auch Besserverdiener überlegen sich zweimal, ob sie diesen Preis bezahlen wollen. Ein prominentes Beispiel ist NFL-Receiver Garrett Wilson von den New York Jets.
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Wilson über Knicks-Tickets: "Verdammt teuer"
Im Rahmen einer Medienrunde wurde der 25-Jährige gefragt, ob er im MSG dabei sein werde. Mit einem Lachen erklärte er bezüglich der Tickets: "Nein, die sind verdammt teuer." Sagt ein Spieler, der bei den Jets auf einem Vierjahresvertrag über 130 Millionen Dollar spielt.
Wilson wird also aller Voraussicht nach vor dem Fernseher zuschauen, wenn die Knicks um ihre erste Meisterschaft seit 1973 spielen. "Ich drücke den Knicks wie verrückt die Daumen", stellte er dabei klar.
Die Basketball-Franchise könnte den Jets dabei als Vorbild dienen, wenn es darum geht, eine langjährige Durststrecke zu beenden. "Gang Green" wartet seit 15 Jahren überhaupt auf eine Playoff-Teilnahme in der NFL, es ist die längste Serie dieser Art im gesamten US-Sport.
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