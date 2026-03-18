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NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson integriert neue Sportart in sein Training
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:49 Min
Nach einer schwierigen letzten Saison will der Quarterback der Baltimore Ravens nichts dem Zufall überlassen und trainiert dafür hart.
Die Offseason der NFL ist lang, und die Spieler halten sich auf unterschiedlichste Weise fit.
Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens, hat nun eine neue Routine in sein Trainingsprogramm aufgenommen. Die Ravens teilten auf ihren Social-Media-Kanälen ein Video, das den 29-Jährigen beim Boxtraining zeigt.
Jackson bearbeitete dabei mit der rechten wie der linken Faust die Pratzen, die sein Athletikcoach Dawson Saint Jour hielt.
Der Quarterback machte dabei durchaus eine gute Figur und wirkte allgemein extrem fit.
Lamar Jackson will nach schwieriger Saison zurückschlagen
Möglicherweise hilft ihm diese neue Routine dabei, nach einer von Verletzungen geprägten Saison stabiler durch die nächste Spielzeit zu kommen.
Eine Oberschenkelblessur kostete Jackson in der zurückliegenden Saison vier Spiele. In den 13 Partien, die er absolvierte, verbuchte er erstmals eine negative Bilanz (6-7). Nun will der Erstrunden-Pick von 2018 sportlich zurückschlagen – und zieht dafür sprichwörtlich die Boxhandschuhe an.
"Ich grüße alle Boxer da draußen", schrieb er unter den Beitrag.
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