NFL: Maxx Crosby packt über Ravens und geplatzten Trade aus

Nach einer schwierigen letzten Saison will der Quarterback der Baltimore Ravens nichts dem Zufall überlassen und trainiert dafür hart.

Die Offseason der NFL ist lang, und die Spieler halten sich auf unterschiedlichste Weise fit.

Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens, hat nun eine neue Routine in sein Trainingsprogramm aufgenommen. Die Ravens teilten auf ihren Social-Media-Kanälen ein Video, das den 29-Jährigen beim Boxtraining zeigt.

Jackson bearbeitete dabei mit der rechten wie der linken Faust die Pratzen, die sein Athletikcoach Dawson Saint Jour hielt.

Der Quarterback machte dabei durchaus eine gute Figur und wirkte allgemein extrem fit.