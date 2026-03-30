NFL: Die Breakout-Kandidaten in der kommenden Saison

NFL NFL: Patrick Mahomes enthüllt! War "lange in der Friendzone" Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Durch die Free Agency hat sich die personelle Situation bei vielen Franchises grundlegend geändert. ran zeigt, welche NFL-Spieler in der kommenden Saison richtig durchstarten könnten.

Wenige Wochen vor dem NFL Draft haben sich die Roster zahlreicher Teams bereits grundlegend verändert. Auf Schlüsselspieler haben ihre Franchise verlassen. Zudem gibt es Spieler, die bisher keine große Rolle in ihren Teams gespielt haben, die aber bei einem neuen Team deutlich wichtiger werden könnten. ran zeigt zehn Spieler, die in der kommenden Saison ihren Durchbruch haben könnten. Böse Erinnerungen: NFL muss Schiri-Problem zwingend lösen

Ashton Jeanty (Running Back, Las Vegas Raiders) Unter dem neuen Head Coach Klint Kubiak ist die oberste Priorität der Raiders in der Offseason, die Offensive Line zu verstärken. Diese galt in der abgelaufenen Saison als eine der, wenn nicht sogar die schlechteste Unit in der Liga. Mit Tyler Linderbaum konnte sich Las Vegas die Dienste des vermeintlich besten Centers der NFL sichern. Zudem hat die Franchise mit Caleb Rogers und Charles Grant zwei junge O-Liner in der Hinterhand, die von Linderbaum und dem neuen Coaching Staff profitieren können. Durch die neu formierte Offensive Line soll der höchstwahrscheinliche First-Overall-Pick Fernando Mendoza die bestmöglichen Bedingungen bekommen, um sich direkt in seinem Rookiejahr in der NFL etablieren zu können. Aber auch Ashton Jeanty könnte sehr stark davon profitieren. Der Running Back lief in seiner ersten Saison bereits für 975 Yards, fing dazu Pässe für weitere 346 Yards und erzielte zehn Touchdowns - und das trotz miesester Umstände. In seinem Sophomore Year kann der 22-Jährige mit besserer Unterstützung rechnen, wodurch eine Leistungsexplosion quasi vorprogrammiert ist.

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Romeo Doubs (Wide Receiver, New England Patriots) In Green Bay konnte Romeo Doubs nie vollends überzeugen, seine beste Saison war dabei die abgelaufene, in der er 724 Receiving Yards verbuchen konnte. Der Receiver war nie wirklich zufrieden bei den Packers und wurde 2024 für ein Spiel suspendiert, weil er mehrere Trainingseinheiten aus Frustration über seine Rolle verpasst hatte. In New England könnte der 25-Jährige nun eine deutlich wichtigere Rolle einnehmen. Der bisherige Nummer-1-Receiver Stefon Diggs (102 Targets) wurde gecuttet, wodurch Doubs vermeidlich seinen Platz einnehmen wird. Mit Drake Maye bekommt er den zuverlässigsten Passgeber (72 Prozent Completion Rate) der abgelaufenen NFL-Saison als neuen Quarterback. Unabhängig davon, ob die Patriots noch für A.J. Brown traden sollten, sieht es so aus, als könnte Doubs in der kommenden Saison das erste Mal die Schallmauer von 1000 Receiving Yards angreifen.

DeMarvion Overshown (Linebacker, Dallas Cowboys) DeMarvion Overshown wurde 2023 in der dritten Runde des Drafts von den Dallas Cowboys ausgewählt. Seine Rookie-Saison war durchaus solide, ehe er sich gegen Ende der Spielzeit einen Kreuzbandriss zuzog. Erst im November des darauffolgenden Jahres war er wieder spielbereit. Jedoch konnte er nach seiner Rückkehr nicht mehr an seine Leistungen vor der Verletzung anknüpfen. Dabei muss man aber bedenken, dass ein Spieler nach einer derart schweren Verletzung - gerade am Knie - Zeit braucht, um wieder Topleistungen abrufen zu können. Diese Zeit hat Overshown in dieser Offseason und der Saison-Vorbereitung. Sollte er gesund bleiben, könnte die kommende Spielzeit seine Breakout-Saison werden. Diese hätte "America's Team" hinsichtlich der schlechtesten Defense in zugelassenen Punkten in der abgelaufenen Saison auch bitter nötig.

Malik Willis (Quarterback, Miami Dolphins) Malik Willis startete in seiner gesamten Karriere bisher erst sechsmal. In der abgelaufenen Saison zeigte er bei den Packers aber, dass er durchaus das Zeug hat, ein Nummer-1-Quarterback in der NFL zu sein. Im Spiel gegen die Baltimore Ravens glänzte der 26-Jährige mit einer Completion Rate von 85,7 Prozent sowie 288 Passing Yards und einem Passer Rating von 134.6. Seine Leistung haben auch die Miami Dolphins mitbekommen, weswegen sie ihn in der Free Agency mit einem Dreijahresvertrag über bis zu 67,5 Millionen Dollar ausgestattet haben. Nach der Entlassung von Tua Tagovailoa geht der Quarterback damit höchstwahrscheinlich in seine erste Saison als Starter. Mit Jaylen Waddle und Tyreek Hill hat die Franchise allerdings ihre besten Receiver verloren, weswegen dringender Handlungsbedarf im Draft besteht. Tight End Kenyon Sadiq oder Wide Receiver Makai Lemon könnten dort beispielsweise ausgewählt werden und zu wichtigen Targets für Willis werden.

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NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams NFL Draft 2026: Alle Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

Arizona Cardinals • Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

Atlanta Falcons • Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

Baltimore Ravens • Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

Buffalo Bills • Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

Carolina Panthers • Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

Chicago Bears • Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

Cincinnati Bengals • Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

Cleveland Browns • Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

Dallas Cowboys • Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

Denver Broncos • Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

Detroit Lions • Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Green Bay Packers • Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

Houston Texans •• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

Indianapolis Colts • Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars • Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

Kansas City Chiefs • Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

Las Vegas Raiders • Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Chargers • Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Rams • Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins • Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

Minnesota Vikings • Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

New England Patriots • Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

New Orleans Saints • Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

New York Giants • Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

New York Jets • Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

Philadelphia Eagles • Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers • Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

San Francisco 49ers • Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Seattle Seahawks • Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Tampa Bay Buccaneers • Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

Tennessee Titans • Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

Washington Commanders • Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33



Joseph Ossai (Defensive End, New York Jets) Es dauerte bis zur dritten Saison, bis Joseph Ossai sein erstes Spiel in der NFL starten durfte. Bis 2024 spielte er bei den Cincinnati Bengals hinter Trey Hendrickson und Sam Hubbard, bis Letzterer in der vergangenen Offseason seine Karriere beendete. Dadurch erhielt der 25-Jährige eine deutlich wichtigere Rolle in der Defense von Cincinnati. Er startete in der abgelaufenen Saison gleich neunmal und erzielte einen Karriere-Bestwert von neun Tackles for loss. In dieser Offseason unterschrieb Ossai bei den New York Jets einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von bis zu 34,5 Millionen Dollar. Diese tradeten wiederum Jermaine Johnson II zu den Tennessee Titans und ließen Michael Clemons zu einem Free Agent werden, weswegen Ossai neben Will McDonald Starter auf der Position des Edge Rushers sein dürfte. In seiner ersten Saison als Vollzeitstarter kann der 25-Jährige jetzt zeigen, was in ihm steckt.

Isaiah Likely (Tight End, New York Giants) Bei den Baltimore Ravens musste sich Isaiah Likely bisher seine ganze Karriere lang hinter Mark Andrews anstellen. Dennoch kam der 25-Jährige in jeder bisherigen Saison auf über 300 Receiving Yards. Nachdem Head Coach John Harbaugh entlassen und von den Giants unter Vertrag genommen wurde, nahm er Likely direkt mit nach New York. Im "Big Apple" unterschrieb der Tight End einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von bis zu 47,5 Millionen Dollar. Anhand dieser Zahlen ist stark davon auszugehen, dass er der neue Starter auf der Position wird und Theo Johnson zumindest vorerst in die Reservistenrolle drängt. Durch den Abgang von Receiver Wan'Dale Robinson dürfte Likely schnell zu einem der wichtigsten Targets für Jaxson Dart werden.

Cor'Dale Flott (Cornerback, Tennessee Titans) Die Titans haben in den ersten zwei Tagen der Free Agency ganze 270 Millionen Dollar ausgegeben. Hauptsächlich hat sich dabei etwas in der fünftschlechtesten Defense der NFL in der vergangenen Spielzeit getan. Unter anderem holten sie Cor'Dale Flott für drei Jahre und bis zu 45 Millionen Dollar nach Tennessee. Der 24-Jährige lies in drei seiner vier bisherigen Saisons in der NFL lediglich einen Touchdown zu. Nachdem er in seinen ersten drei Saisons stetig in immer mehr Spielen starten durfte, absolvierte er in der abgelaufenen Saison alle 14 Spiele von Anfang an. Unter dem neuen Titans-Coach Robert Saleh könnte der Cornerback eine wichtige Stütze in der neu formierten Defense werden.

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Tyler Shough (Quarterback, New Orleans Saints) Nach dem Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers setzte Saints-Head-Coach Kellen Moore Quarterback Spencer Rattler auf die Bank und erklärte Tyler Shough zum neuen Starter. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Franchise eine Bilanz von 1-7. Nachdem Shough zum QB1 ernannt wurde, führte er New Orleans zu einer Bilanz von 5-4. Der 26-Jährige konnte dabei eine Completion Rate von 67,6 Prozent aufweisen und warf für 2384 Yards. Eine beeindruckende Statistik für gerade einmal neun Spiele von Anfang an. Wide Receiver Chris Olave und Tight End Juwan Johnson haben gezeigt, dass sie zwei zuverlässige Targets für den Playmaker sind. In der Free Agency haben sich die Saints mit Travis Etienne einen der besten verfügbaren Running Backs auf dem Markt geholt. Und auch an der Defense wurde an den Rädchen geschraubt: Dort holten die Saints Ex-Bills-Guard David Andrews. In seinem Sophomore Year kann Shough jetzt zeigen, was er in einer vollen Spielzeit als Franchise Quarterback erreichen kann.

Harold Fannin Jr. (Tight End, Cleveland Browns) Harold Fannin Jr. wurde in der vergangenen Saison in Runde drei von den Cleveland Browns gedraftet. Dort entwickelte sich der Tight End schnell zum Starter und kam am Ende der Saison auf 731 Receiving Yards sowie sieben Touchdowns. Sein Konkurrent David Njoku wurde in dieser Offseason zum Free Agent, weswegen der 21-Jährige in der kommenden Spielzeit höchstwahrscheinlich alle Spiele von Anfang an bestreiten wird. Für Shedeur Sanders oder einen anderen jungen Quarterback ist ein zuverlässiger Tight End extrem wichtig für die Entwicklung, weswegen Fannin Jr. in der nächsten Saison zu einem der wichtigsten Spieler auf seiner Position werden könnte.

Rome Odunze / Luther Burden III (Wide Receiver, Chicago Bears) Nach dem Trade von DJ Moore zu den Buffalo Bills fehlt ein nomineller WR1 in Chicago - zumindest theoretisch. In Wahrheit haben die Bears mit Rome Odunze und Luther Burden III im vergangenen Draft aber zwei Spieler ausgewählt, die bereits in ihrem Rookie Year fast identische Zahlen wie Moore aufzuweisen hatten. Die beiden erreichten dabei jeweils um die 650 Receiving Yards. Odunze konnte sechs Touchdowns erzielen, Burden III zwei. Derzeit ist unklar, wer sich von den beiden in der kommenden Saison als Nummer-1-Receiver herauskristallisieren wird, Odunze scheint zumindest bisher aber die Nase vorn zu haben. Dass sich dies durch den Draft, während der Preseason und schließlich in der Saison noch ändern kann, ist nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall können die beiden Passempfänger in der nächsten Spielzeit mit deutlich mehr Snaps und Targets rechnen. Auch interessant: Falcons-Coach stärkt Tagovailoa: "Hat etwas zu beweisen"