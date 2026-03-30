NFL NFL: Neue Mission! Ex-Falcons-Star startet Bowling-Karriere Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Kevin Stefanski und Tua Tagovailoa sind bei den Atlanta Falcons auf einer Mission. Beide wurden bei ihren Ex-Teams entlassen und wollen es nun ihren Kritikern zeigen.

Die Zeichen bei den Atlanta Falcons stehen auf Neuanfang. Kevin Stefanski soll als neuer Head Coach für Erfolg sorgen, auf der Quarterback-Position wird der bei den Miami Dolphins entlassene Tua Tagovailoa zumindest mit Michael Penix Jr. um den Starterposten konkurrieren können. Tarifstreit eskaliert: NFL will Ersatzschiedsrichter holen Am Rande des Jahresmeetings der NFL in Phoenix äußerte sich Stefanski ausführlich und erklärte auch, was die Falcons in Tagovailoa sehen. "Tua passt gut zu uns", sagte Stefanski. "Ich denke, sowohl sportlich als auch persönlich passt er gut zu uns. Er sucht einen Ort, an dem er um einen Stammplatz kämpfen kann, und genau das bieten wir ihm. Ich glaube, er ist jemand, der in seiner Karriere immer gekämpft hat – man denke nur an seine Zeit in Alabama", blickte Stefanski zurück.

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