Zwischen der NFL und der Schiedsrichter-Gewerkschaft herrscht aktuell nahezu Stillstand in den Verhandlungen über einen neuen Grundlagenvertrag. Jetzt greifen die 32 Teambesitzer wohl zu einem drastischen Schritt.

Im andauernden Tarifstreit zwischen der NFL und der Schiedsrichter-Gewerkschaft NFLRA verlieren die 32 Teambesitzer offenbar die Geduld.

Wie "ESPN" berichtet, gaben die Owner ihren Mitarbeitern in den Franchises jetzt grünes Licht, Ersatzschiedsrichter zu scouten und zu verpflichten. Die Besitzer seien "alarmiert" über den Stand der Verhandlungen.

Das aktuelle Collective Bargaining Agreement zwischen der NFL und der NFLRA, das wie auch bei den Spielern die wesentlichen Details der Zusammenarbeit regelt, läuft am 31. Mai aus.

Bereits Anfang März hatte die NFL damit begonnen, eine Liste potenzieller College-Schiedsrichter zusammenzustellen, die im Falle eines andauernden Stillstandes in den Verhandlungen in der Preseason und notfalls auch in der Regular Season zum Einsatz kommen könnten.

Wie "ESPN" berichtet, soll das offizielle Training der Ersatzreferees am 1. Mai beginnen. Ab diesem Tag, so zitiert der Sender eine Quelle, sei "eine Einigung mit der aktuellen Vereinigung eine noch größere Herausforderung, allein aus wirtschaftlicher Perspektive".