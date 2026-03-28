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NFL: Center Cam Jurgens von den Philadelphia Eagles enthüllt brutale Verletzung
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Eagles-Center Cam Jurgens enthüllt in einem Interview die Schwere seiner Verletzung in der Super-Bowl-Saison 2024. Er wundert sich selbst über seine Einsatzfähigkeit.
Dass NFL-Spieler immer wieder mit signifikanten Verletzungen spielen, ist alles andere als eine Neuigkeit. Wie schwer manche Verletzungen aber wirklich sind, hat nun Cam Jurgens deutlich gemacht.
Im Podcast "Bussin' With The Boys" hat der Center der Philadelphia Eagles die Rückenverletzung geschildert, die er sich während der Saison 2024 zugezogen hat.
So habe sich ein Stück seiner Bandscheibe "abgelöst und um meinen Ischiasnerv gewickelt, sodass es sich anfühlte, als würde mein Bein ersticken", konstatierte der NFL-Profi.
Und weiter: "Es war schwer zu laufen. Ich weiß nicht, wie ich spielen konnte. Es war mit Abstand der schlimmste Monat meines Lebens, aber auch der beste Monat meines Lebens, weil wir den Super Bowl gewonnen haben."
Jurgens hatte in den Playoffs kein einziges Spiel verpasst, aber sichtlich unter Schmerzen gelitten. 2025 unterzog er sich einer Operation, hatte danach aber mit Problemen zu kämpfen.
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Eagles-Center Jurgens will noch lange nicht aufhören
In der zurückliegenden Saison bestritt er 15 Spiele, stand unter anderem bei der Playoff-Pleite gegen die San Francisco 49ers auf dem Feld. Aber Besserung ist in Sicht: "Es dauert gut ein Jahr, sich davon zu erholen. Ich fange an, mich wirklich gut zu fühlen."
Übrigens: Obwohl die schwere Verletzung Jurgens dazu veranlasste, "ein wenig" über die Dauer seiner Karriere nachzudenken, deutete der 26-Jährige nicht an, bald aufhören zu wollen.
"Ich liebe Football und möchte so lange spielen, wie ich kann, und hoffentlich einfach weiter in Philly spielen. Es gibt nicht viele bessere Orte, um Football zu spielen, als bei den Eagles", erklärte der Center, der bei den "Birds" auf Franchise-Legende Jason Kelce gefolgt ist.
Er ergänzte: "Es wäre einfach schön, ein paar Verträge durchzuziehen. Ich weiß es nicht. Wir werden das Jahr für Jahr entscheiden. Im Moment spiele ich, und ich werde so lange spielen, wie ich kann."
Im April 2025 unterzeichnete er einen Vierjahresvertrag über 68 Millionen US-Dollar.
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