Eagles-Center Cam Jurgens enthüllt in einem Interview die Schwere seiner Verletzung in der Super-Bowl-Saison 2024. Er wundert sich selbst über seine Einsatzfähigkeit.

Dass NFL-Spieler immer wieder mit signifikanten Verletzungen spielen, ist alles andere als eine Neuigkeit. Wie schwer manche Verletzungen aber wirklich sind, hat nun Cam Jurgens deutlich gemacht.

Im Podcast "Bussin' With The Boys" hat der Center der Philadelphia Eagles die Rückenverletzung geschildert, die er sich während der Saison 2024 zugezogen hat.

So habe sich ein Stück seiner Bandscheibe "abgelöst und um meinen Ischiasnerv gewickelt, sodass es sich anfühlte, als würde mein Bein ersticken", konstatierte der NFL-Profi.

Und weiter: "Es war schwer zu laufen. Ich weiß nicht, wie ich spielen konnte. Es war mit Abstand der schlimmste Monat meines Lebens, aber auch der beste Monat meines Lebens, weil wir den Super Bowl gewonnen haben."

Jurgens hatte in den Playoffs kein einziges Spiel verpasst, aber sichtlich unter Schmerzen gelitten. 2025 unterzog er sich einer Operation, hatte danach aber mit Problemen zu kämpfen.