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NFL: Detroit Lions schnappen sich Ex-All-Pro - News & Gerüchte zur Free Agency im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Traum-Catch, dann Tränen! Chiefs-Rookie wird zum tragischen Helden
Videoclip • 01:20 Min
Die beste Football-Liga der Welt steuert in Richtung neue Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.
Bei den NFL-Teams wird bereits fleißig für die neue Spielzeit trainiert - ganz nebenbei dreht sich auch das Personalkarussell. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert?
ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte.
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+++ Update, 02. August, 09:25 Uhr: Lions schnappen sich Ex-All-Pro +++
Neuzugang für die Detroit Lions. Die Franchise aus der NFC North verpflichtet den früheren All-Pro-Linebacker Devin White und stattet ihn mit einem Einjahresvertrag aus, das gab das Team offiziell bekannt.
White soll dabei die Defense der Lions verstärken, nachdem Rookie-Linebacker Jimmy Rolder am Freitag das Training vorzeitig verlassen musste, um sich wegen einer Verletzung am Bein untersuchen zu lassen.
In der vergangenen Saison stand der 28-Jährige für die Las Vegas Rainders in allen 17 Spielen der Regular Season als Starter auf dem Feld, zuletzt war dies 2022 in Diensten der Tampa Bay Buccaneers der Fall.
Seine Leistungen schwankten in der zurückliegenden Spielzeit aber durchaus. Zwar gelang ihm ein Karrierebestwert von 174 Tackles, allerdings offenbarte er auch Schwächen, zum Beispiel im Bereich Deckung.
White gewann 2020 mit den Bucs den Super Bowl
+++ Update, 31. Juli, 06:16 Uhr: 49ers holen ehemaligen Star-Receiver zurück +++
Überraschung bei den San Francisco 49ers! Ein bekannter Name kehrt zurück: Deebo Samuel wird in der kommenden Saison laut Insider Ian Rapoport wieder in Santa Clara auflaufen.
Demnach sei die Franchise unsicher, was der Status von Ricky Pearsall sei, dessen Knieverletzung immer wieder Probleme macht.
Samuel wurde ursprünglich 2019 von den 49ers in der zweiten Runde gedraftet, 2025 dann zu den Washington Commanders getradet. Nun kehrt er für ein Jahr und sieben Millionen Dollar zurück.
+++ Update, 29. Juli, 06:26 Uhr: Gonzalez hält sich bei Vertrag bedeckt +++
Vor einigen Tagen äußerte sich Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots, zu den Vertragsverhandlungen mit Christian Gonzalez und verriet, dass es ihn zum bestbezahlten Cornerback der NFL machen würde.
Nun äußerte sich der Spieler selbst zu den Gesprächen. "Ich verhandle nicht durch die Medien", sagte der als still geltende Top-Star. "Ich hoffe, dass wir bald etwas verkünden können."
Gonzalez gilt als einer der besten Cornerbacks der Liga. Er geht in sein vorletztes Vertragsjahr.
+++ Update, 28. Juli, 06:12 Uhr: Vita Vea will getradet werden +++
Schock-Nachricht für die Tampa Bay Buccaneers: Defensive Tackle Vita Vea hat einen Trade angefragt. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter.
Grund dafür seien demnach zum Stillstand gekommene Vertragsverhandlungen. Der 31-Jährige geht in das letzte Jahr seines zweiten Vertrages, der ihm 17 Millionen Dollar für die Saison 2026 einbringen kann, nichts davon ist jedoch garantiert. Bisher nahm er nicht an verpflichtenden Trainingseinheiten teil, war aber stets anwesend.
Vea wurde zwei Mal in den Pro Bowl berufen und kommt seit seinem Draft 2018, als die Bucs ihn mit dem zwölften Pick auswählten, auf 35 Sacks als eigentlich Run Stopper.
+++ Update, 26. Juli, 21:58 Uhr: Brissett unterschreibt neuen Vertrag bei den Cardinals +++
Jacoby Brissett hatte weite Teile des Offseason-Programms der Cardinals verpasst, weil er einen verbesserten Vertrag gefordert hat. Jetzt haben sich der 33-Jährige und die Franchise auf einen neuen Vertrag im Wert von bis zu 21 Millionen Dollar geeinigt. Dabei sind 15,5 Millionen Dollar garantiert.
Zuvor hätte ihm ein garantiertes Gehalt von 4,88 Millionen Dollar zugestanden. Das neue Arbeitspapier des Quarterbacks enthält allerdings keine Verlängerung, sondern läuft weiterhin am Ende der Saison aus.
Brissett wurde 2016 in der dritten Runde von den New England Patriots gedraftet. Nach mehreren Stationen bei verschiedenen Franchises - teils als Starting Quarterback, teils als Backup - unterschrieb er in der abgelaufenen Saison in Arizona.
Dort warf er für 3366 Yards und erzielte 23 Touchdowns bei acht Interceptions.
+++ Update, 24. Juli, 06:15 Uhr: Ravens schmeißen Pavia wieder raus +++
Das Kapitel von Rookie Diego Pavia bei den Baltimore Ravens ist schon vor dem Training Camp wieder beendet. Die Franchise trennt sich vom Heisman-Trophy-Finalisten.
Pavia war der erste Heisman-Finalist seit zwölf Jahren, der nicht gedraftet wurde.
Im Quarterback-Raum der Ravens tummeln sich Lamar Jackson, Tyler Huntley, Skylar Thompson und Joe Fagnano, der ebenfalls Rookie ist.
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