NFL NFL: Marlin Klein mit persönlichem "Full-Circle-Moment" Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Mit dem dritten Pick im Draft wählten die Arizona Cardinals Jeremiyah Love aus. Während es bei der Franchise selbst wenig Bedenken gab, verzögerte eine Kuriosität die Auswahl.

Die Arizona Cardinals wählten mit dem dritten Pick im diesjährigen Draft Running Back Jeremiyah Love aus. Der 20-Jährige soll die eher durchschnittliche Offense der Franchise auf ein neues Level heben. NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick Während es bei Arizona selbst wenig Bedenken über die Auswahl gab, führte eine falsche Telefonnummer kurz zu Verwirrung und einer kleinen Verzögerung.

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Arizona Cardinals: "Wir hatten die falsche Telefonnummer" - Verwirrung um Jeremiyah Love "Wenn Sie die ehrliche Wahrheit hören wollen: Wir hatten die falsche Telefonnummer", sagte General Manager Monti Ossenfort, als er zu möglichen Trade-Gesprächen befragt wurde, die das Team während der Auswahlzeit geführt hatte. Und weiter: "Die Telefonnummer, die uns gegeben wurde, war falsch. Das war der Grund für die kleine Verzögerung. Wir haben das geklärt, Jeremiyah angerufen und ihn erreicht. Das war der Grund für die Verzögerung." Love gilt als mit Abstand bester Running Back und vermeintlich bester Offensivspieler des diesjährigen Draft-Jahrgangs. In der abgelaufenen College-Saison lief der 20-Jährige insgesamt für 1372 Yards Raumgewinn und verbuchte 21 Touchdowns. Dazu kamen 280 Receiving Yards. Dennoch wird der Pick von vielen Experten skeptisch betrachtet: Ja, Love ist eine Sofortverstärkung für die Cardinals, allerdings hatte die Franchise vor Kurzem erst Tyler Allgeier verpflichtet und dem Running Back einen Zweijahresvertrag im Wert von bis zu 12,5 Millionen Dollar gegeben. Demnach gibt es auf anderen Positionen deutlich mehr Handlungsbedarf.

Nach Scherzanruf bei Shedeur Sanders: NFL ändert Informationsregelung Nachdem ein Scherzanruf bei Shedeur Sanders während des letztjährigen Drafts für Schlagzeilen gesorgt hatte, hat die NFL in diesem Jahr Änderungen daran vorgenommen, wie die Teams die Spieler über ihre geplante Auswahl informieren. Damals hatte der ehemalige Quarterback aus Colorado am zweiten Tag des Drafts in Green Bay darauf gewartet, dass sein Name aufgerufen wurde. Dann tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, in dem er einen Anruf von jemandem erhielt, der sich als Mickey Loomis - General Manager der New Orleans Saints - ausgab. Der Anrufer sagte zu Sanders: "Wir werden dich mit unserem nächsten Pick auswählen, Mann, aber du musst noch ein bisschen länger warten, Mann. Tut mir leid." Ein verwirrter Sanders fragte die Menge, die sich zu seiner Draft-Party versammelt hatte: "Was soll das heißen?" Der Anrufer stellte sich im Nachhinein als der 21-jährige Sohn von Jeff Ulbrich, dem Defensive Coordinator der Atlanta Falcons, heraus.

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