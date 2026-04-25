NFL
NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick - Update nach Runde 3
Aktualisiert:von ran.de
NFL
NFL: Draft-Drama live! Eagles klauen Steelers Wunschspieler
Videoclip • 01:15 Min
Der NFL-Draft 2026 läuft. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht.
Der NFL Draft 2026 läuft: Noch bis zum 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt.
ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht (Stand: 25. April, 9:00 Uhr).
Hinweis: Seit dem NFL-Draft 2017 werden Compensatory Picks an Teams vergeben, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten. Für den diesjährigen Draft verteilte die NFL insgesamt 33 dieser Picks an 15 Teams.
Arizona Cardinals
• 1. Runde: 3. Pick: Jeremiyah Love, Running Back
• 2. Runde: 34. Pick: Chase Bisontis, Offensive Guard
• 3. Runde: 65. Pick: Carson Beck, Quarterback
• 4. Runde: 104. Pick
• 5. Runde: 143. Pick
• 6. Runde: 183. Pick
• 7. Runde: 217. Pick
Aktuelle NFL-Videos
Atlanta Falcons
• 2. Runde: 48. Pick: Avieon Terrell, Cornerback
• 3. Runde: 79. Pick: Zachariah Branch, Wide Revceiver
• 4. Runde: 122. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 6. Runde: 215. Pick (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 231. Pick
Baltimore Ravens
• 1. Runde: 14. Pick: Olaivavega Ioane, Guard
• 2. Runde: 45. Pick: Zion Young, Edge
• 3. Runde: 80. Pick: Ja'Kobi Lane, Wide Receiver
• 4. Runde: 115. Pick
• 5. Runde: 154. Pick
• 5. Runde: 162. Pick (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 173. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 174. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 211. Pick (via Denver Broncos)
• 7. Runde: 250. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 253. Pick (Compensatory)
Buffalo Bills
• 2. Runde: 35. Pick: T.J. Parker, Edge (via Tennessee Titans)
• 3. Runde: 62. Pick: David Igbinosun, Cornerback (via Denver Broncos) • 4. Runde: 101. Pick (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 125. Pick (via Chicago Bears) • 4. Runde: 126. Pick
• 5. Runde: 167. Pick (via Houston Texans)
• 5. Runde: 168. Pick
• 7. Runde: 220. Pick (via New York Jets)
Carolina Panthers
• 1. Runde: 19. Pick: Monroe Freeling, Offensive Tackle
• 2. Runde: 49. Pick: Lee Hunter, Defensive Tackle (via Minnesota Vikings)
• 3. Runde: 83. Pick: Chris Brazzell II, Wide Receiver
• 4. Runde: 119. Pick
• 5. Runde: 158. Pick (via Minnesota Vikings)
• 6. Runde: 196. Pick (via Minnesota Vikings)
• 6. Runde: 200. Pick
Nächste Livestreams auf Joyn
Chicago Bears
• 1. Runde: 25. Pick: Dillon Thieneman, Safety
• 2. Runde: 57. Pick: Logan Jones, Center
• 3. Runde: 69. Pick: Sam Roush, Tight End (via New York Giants)
• 3. Runde: 89. Pick: Zavion Thomas, Wide Receiver
• 4. Runde: 129. Pick (via Los Angeles Chargers)
• 4. Runde: 144 Pick (via Tennessee Titans)
• 7. Runde: 239. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 241. Pick
Cincinnati Bengals
• 2. Runde: 41. Pick: Cashius Howell, Edge
• 3. Runde: 72. Pick: Tacario Davis, Cornerback
• 4. Runde: 110. Pick
• 6. Runde: 189. Pick
• 6. Runde: 199. Pick (via Detroit Lions)
• 7. Runde: 221. Pick (via New York Giants)
• 7. Runde: 226. Pick
Cleveland Browns
• 1. Runde: 9. Pick: Spencer Fano, Offensive Tackle (via Kansas City Chiefs)
• 1. Runde: 24. Pick: KC Concepcion, Wide Receiver (via Jacksonville Jaguars)
• 2. Runde: 39. Pick: Denzel Boston, Wide Receiver
• 2. Runde: 58. Pick: Emmanuel McNeil-Warren, Safety (via San Francisco 49ers)
• 3. Runde: 86. Pick: Austin Barber, Offensive Tackle (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 146. Pick • 5. Runde: 148. Pick (via Kansas City Chiefs)
• 5. Runde: 149. Pick (via Cincinnati Bengals)
• 5. Runde: 152. Pick (via Dallas Cowboys)
• 7. Runde: 248. Pick (via Seattle Seahawks)
Dallas Cowboys
• 1. Runde: 11. Pick: Caleb Downs, Safety (via Miami Dolphins)
• 1. Runde: 23. Pick: Malachi Lawrence, Edge (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 92. Pick: Jaishawn Barham, Edge (via San Francisco 49ers)
• 4. Runde: 112. Pick • 4. Runde: 114. Pick (via Atlanta Falcons) • 4. Runde: 137. Pick (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 218. Pick (via Tennessee Titans)
Denver Broncos
• 3. Runde: 66. Pick: Tyler Onyedim, Defensive Tackle (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 108. Pick (via New Orleans Saints)
• 4. Runde: 111. Pick (via Miami Dolphins)
• 5. Runde: 170. Pick
• 6. Runde: 182. Pick (via Buffalo Bills)
• 7. Runde: 246. Pick
• 7. Runde: 256. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 257. Pick (Compensatory)
Detroit Lions
• 1. Runde: 17. Pick: Blake Miller, Defensive Tackle
• 2. Runde: 44. Pick: Derrick Moore, Edge (via Dallas Cowboys)
• 4. Runde: 118. Pick
• 5. Runde: 157. Pick
• 5. Runde: 181. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 205. Pick (via Jacksonville Jaguars)
• 6. Runde: 213. Pick (via Seattle Seahawks)
• 7. Runde: 222. Pick (via Cleveland Browns)
Green Bay Packers
• 2. Runde: 52. Pick: Brandon Cisse, Cornerback
• 3. Runde: 77. Pick: Chris McClellan, Defensive Tackle (via Tampa Bay Buccaneers)
• 4. Runde: 120. Pick
• 5. Runde: 153. Pick (via Atlanta Falcons)
• 6. Runde: 201. Pick
• 7. Runde: 236. Pick
• 7. Runde: 255. Pick (Compensatory)
Houston Texans
• 1. Runde: 26. Pick: Keylon Rutledge, Guard (via Buffalo Bills)
• 2. Runde: 36. Pick: Kayden McDonald, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 2. Runde: 59. Pick: Marlin Klein, Tight End
• 4. Runde: 106. Pick (via Washington Commanders)
• 5. Runde: 141. Pick (via Las Vegas Raiders)
• 7. Runde: 243. Pick (via San Francisco 49ers)
Indianapolis Colts
• 2. Runde: 53. Pick: CJ Allen, Linebacker (via Pittsburgh Steelers)
• 3. Runde: 78. Pick: A.J. Haulcy, Safety
• 4. Runde: 113. Pick
• 4. Runde: 135. Pick
• 5. Runde: 156. Pick
• 6. Runde: 214. Pick (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 7. Runde: 237. Pick (via Pittsburgh Steelers)
• 7. Runde: 254. Pick (Compensatory)
Jacksonville Jaguars
• 2. Runde: 56. Pick: Nate Boerkirchner, Tight End
• 3. Runde: 81. Pick: Albert Regis, Defensive Tackle (via Detroit Lions)
• 3. Runde: 88. Pick: Emmanuel Pregnon, Guard
• 3. Runde: 100. Pick: Jalen Huskey, Safety (via Detroit Lions, Compensatory)
• 4. Runde: 124. Pick
• 5. Runde: 164. Pick
• 5. Runde: 166. Pick (via San Francisco 49ers)
• 6. Runde: 203. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 233. Pick (via Detroit Lions)
• 7. Runde: 240. Pick
• 7. Runde: 245. Pick (via Los Angeles Rams)
Kansas City Chiefs
• 1. Runde: 6. Pick: Mansoor Delane, Cornerback (via Cleveland Browns)
• 1. Runde: 29. Pick: Peter Woods, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams)
• 2. Runde: 40. Pick: R Mason Thomas, Edge
• 4. Runde: 109. Pick
• 5. Runde: 169. Pick (via Los Angeles Rams)
• 5. Runde: 176. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 210. Pick (via Los Angeles Rams)
Las Vegas Raiders
• 1. Runde: 1. Pick: Fernando Mendoza, Quarterback
• 2. Runde: 38. Pick: Treydan Stukes, Safety (via Washington Commanders)
• 3. Runde: 67. Pick: Keyron Crawford, Edge
• 3. Runde: 91. Pick: Trey Zuhn III, Center (via Buffalo Bills)
• 4. Runde: 102. Pick
• 4. Runde: 134. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 175. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 185. Pick
• 6. Runde: 208. Pick (via Buffalo Bills)
• 7. Runde: 219. Pick
Los Angeles Chargers
• 1. Runde: 22. Pick: Akheem Mesidor, Edge
• 2. Runde: 63. Pick: Jake Slaughter, Center (via New England Patriots)
• 4. Runde: 105. Pick (via New York Giants)
• 4. Runde: 123. Pick
• 4. Runde: 131. Pick (via New England Patriots)
• 5. Runde: 145. Pick (via New York Giants)
• 6. Runde: 202. Pick (via New England Patriots)
• 6. Runde: 204. Pick
• 6. Runde: 206. Pick (via Cleveland Browns)
Los Angeles Rams
• 1. Runde: 13. Pick: Ty Simpson, Quarterback (via Atlanta Falcons)
• 2. Runde: 61. Pick: Max Klare, Tight End
• 3. Runde: 93. Pick: Keagen Trost, Offensive Tackle
• 6. Runde: 207. Pick (via Houston Texans)
• 7. Runde: 232. Pick (via Baltimore Ravens)
• 7. Runde: 251. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 252. Pick (Compensatory)
Miami Dolphins
• 1. Runde: 12. Pick: Kadyn Proctor, Offensive Tackle (via Dallas Cowboys)
• 1. Runde: 27. Pick: Chris Johnson, Cornerback (via San Francisco 49ers)
• 2. Runde: 43. Pick: Jacob Rodriguez, Linebacker
• 3. Runde: 75. Pick: Caleb Douglas, Wide Receiver
• 3. Runde: 87. Pick: Will Kacmarek, Tight End (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 94. Pick: Chris Bell, Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 130. Pick (via Denver Broncos) • 4. Runde: 138. Pick (via San Francisco 49ers, Compensatory)
• 5. Runde: 151. Pick • 5. Runde: 177. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 180. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 227. Pick
• 7. Runde: 238. Pick (via Los Angeles Chargers)
Minnesota Vikings
• 1. Runde: 18. Pick: Caleb Banks, Defensive Tackle
• 2. Runde: 51. Pick: Jake Golday, Linebacker (via Carolina Panthers
• 3. Runde: 82. Pick: Domonique Orange, Defensive Tackle
• 3. Runde: 97. Pick: Caleb Tiernan, Offensive Tackle (Compensatory)
• 3. Runde: 98. Pick: Jakobe Thomas, Safety (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 5. Runde: 159. Pick (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 163. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 234. Pick
• 7. Runde: 235. Pick (via Carolina Panthers)
New England Patriots
• 1. Runde: 28. Pick: Caleb Lomu, Offensive Tackle (via Houston Texans)
• 2. Runde: 55. Pick: Gabe Jacas, Edge (via Los Angeles Chargers)
• 3. Runde: 95. Pick: Eli Raridon, Tight End
• 5. Runde: 171. Pick
• 6. Runde: 191. Pick (via Kansas City Chiefs)
• 6. Runde: 198. Pick (via Minnesota Vikings)
• 6. Runde: 212. Pick
• 7. Runde: 247. Pick
New Orleans Saints
• 1. Runde: 8. Pick: Jordyn Tyson, Wide Receiver
• 2. Runde: 42. Pick: Christen Miller, Defensive Tackle
• 3. Runde: 73. Pick: Oscar Delp, Tight End
• 4. Runde: 132. Pick (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 136. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 150. Pick
• 5. Runde: 172. Pick (via Seattle Seahawks)
• 6. Runde: 190. Pick
New York Giants
• 1. Runde: 5. Pick: Arvell Reese, Linebacker
• 1. Runde: 10. Pick: Francis Mauigoa, Offensive Tackle (via Cincinnati Bengals)
• 2. Runde: 37. Pick: Colton Hood, Cornerback
• 3. Runde: 74. Pick: Malachi Fields, Wide Receiver (via Kansas City Chiefs)
• 6. Runde: 186. Pick
• 6. Runde: 192. Pick (via Miami Dolphins)
• 6. Runde: 193. Pick (via Dallas Cowboys)
New York Jets
• 1. Runde: 2. Pick: David Bailey, Edge
• 1. Runde: 16. Pick: Kenyon Sadiq, Tight End (via Indianapolis Colts)
• 1. Runde: 30. Pick: Omar Cooper Jr., Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 2. Runde: 50. Pick: D'Angelo Ponds, Cornerback (via Detroit Lions)
• 4. Runde: 103. Pick
• 4. Runde: 128. Pick (via Detroit Lions)
• 4. Runde: 140. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 228. Pick (via Dallas Cowboys)
• 7. Runde: 242. Pick (via Buffalo Bills)
Philadelphia Eagles
• 1. Runde: 20. Pick: Makai Lemon, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 2. Runde: 54. Pick: Eli Stowers, Tight End
• 3. Runde: 68. Pick: Markel Bell, Offensive Tackle (via New York Jets)
• 5. Runde: 178. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 197. Pick (via Atlanta Falcons)
• 7. Runde: 244. Pick (via Minnesota Vikings)
Pittsburgh Steelers
• 1. Runde: 21. Pick: Max Iheanachor, Offensive Tackle
• 2. Runde: 47. Pick: Germie Bernard, Wide Receiver (via Indianapolis Colts)
• 3. Runde: 76. Pick: Drew Allar, Quarterback (via Dallas Cowboys)
• 3. Runde: 85. Pick: Daylen Everette, Cornerback
• 3. Runde: 96. Pick: Gennings Dunker, Offensive Tackle (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 121. Pick
• 5. Runde: 161. Pick
• 7. Runde: 224. Pick (via New Orleans Saints)
• 7. Runde: 230. Pick (via Indianapolis Colts)
• 7. Runde: 249. Pick (via Indianapolis Colts, Compensatory)
San Francisco 49ers
• 2. Runde: 33. Pick: De'Zhaun Stribling, Wide Receiver (via New York Jets)
• 3. Runde: 70. Pick: Romello Height, Edge (via Cleveland Browns)
• 3. Runde: 90. Pick: Kaelon Black, Running Back
• 4. Runde: 107. Pick (via Cleveland Browns)
• 4. Runde: 127. Pick
• 4. Runde: 133. Pick (Compensatory)
• 4. Runde: 139. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 179. Pick (via New York Jets, Compensatory)
Seattle Seahawks
• 1. Runde: 32. Pick: Jadarian Price, Running Back
• 2. Runde: 64. Pick: Bud Clark, Safety
• 3. Runde: 99. Pick: Julian Neal, Cornerback (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 6. Runde: 188. Pick (via Cleveland Browns)
• 6. Runde: 216. Pick (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
Tampa Bay Buccaneers
• 1. Runde: 15. Pick: Rueben Bain Jr., Edge
• 2. Runde: 46. Pick: Josiah Trotter, Linebacker
• 3. Runde: 84. Pick: Ted Hurst, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 4. Runde: 116. Pick
• 5. Runde: 155. Pick
• 5. Runde: 160. Pick (via Green Bay Packers)
• 6. Runde: 195. Pick
• 7. Runde: 229. Pick
Tennessee Titans
• 1. Runde: 4. Pick: Carnell Tate, Wide Receiver
• 1. Runde: 31. Pick: Keldric Faulk, Edge (via New England Patriots)
• 2. Runde: 60. Pick: Anthony Hill Jr., Edge (via Chicago Bears)
• 5. Runde: 142. Pick (via New York Jets)
• 5. Runde: 165. Pick (via Buffalo Bills)
• 6. Runde: 184. Pick
• 6. Runde: 194. Pick (via Baltimore Ravens)
• 7. Runde: 225. Pick (via Kansas City Chiefs)
Washington Commanders
• 1. Runde: 7. Pick: Sonny Styles, Linebacker
• 3. Runde: 71. Pick: Antonio Williams, Wide Receiver
• 5. Runde: 147. Pick
• 6. Runde: 187. Pick
• 6. Runde: 209. Pick (via San Francisco 49ers)
• 7. Runde: 223. Pick
Mehr NFL-News
American Football
NFL
Brasilien-Spiel der NFL
NFL
NFL
NFL
