Der Kölner Marlin Klein (23) ist im NFL-Draft überraschend früh von den Houston Texans ausgewählt worden und steht vor einer Karriere in der besten Football-Liga der Welt.

Der Tight End, der zuletzt am College in Michigan gespielt hatte, wurde in der Nacht zu Samstag in der zweiten Runde an Position 59 gezogen.

Die Auswahl der Talente findet in Pittsburgh statt. Ein Wunschteam hatte Klein, der unter Experten eigentlich als Pick für die späteren Runden galt, zuvor nicht.

"Meine Familie hat ihre Favoriten, aber ich gucke lieber, was passiert", hatte er vor dem Draft im SID-Interview gesagt. Nun geht es zu den Texans, wo ihm ein Millionen-Gehalt garantiert ist. Das Team war noch nie Meister, stand aber zuletzt immerhin regelmäßig in den Playoffs.

Klein kämpft für die kommende Saison um einen Platz in der Offensive Line, die Verstärkung benötigt. Er gilt als relativ unerfahren, allerdings mit großem Potenzial. Bei den Michigan Wolverines war er zuletzt wie einst Football-Ikone Tom Brady Teamkapitän.