Conference League: Robin Gosens zieht mit AC Florenz ins Viertelfinale ein

Ein Treffer in der Nachspielzeit rettet die Italiener. Auf Florenz und Gosens wartet nun ein Top-Duell.

Robin Gosens ist mit der AC Florenz in das Viertelfinale der Conference League eingezogen.

Der italienische Erstligist siegte im Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstagabend dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0) bei Rakow Tschenstochau und sicherte sich so einen Platz unter den besten acht Teams des Wettbewerbs. Dort trifft Florenz auf den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace.

Der 24-malige deutsche Nationalspieler Gosens wurde in der 61. Spielminute eingewechselt, kurz darauf erzielte Roberto Piccoli den wichtigen Ausgleich (68). Marin Pongracic sorgte kurz vor dem Schlusspfiff für klare Verhältnisse (90.+7).

Zuvor hatte Karol Struski den polnischen Verein noch in Führung gebracht (46.) und somit vorübergehend das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert. Auch dieses hatten die Italiener mit 2:1 gewonnen.

2023 und 2024 hatte die Fiorentina in der Conference League jeweils das Finale erreicht - auch in diesem Jahr darf der Klub nun weiter auf das Endspiel in Leipzig (27. Mai) hoffen. Es wäre der Lichtblick in einer ansonsten bislang äußerst schwierigen Saison für die Mannschaft: In der Liga kämpft das Team von Trainer Paolo Vanoli gegen den Abstieg.