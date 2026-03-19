Porto vs. VfB Stuttgart: Europa League im TV, Livestream - Stiller patzt, VfB raus

FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Der VfB Stuttgart gastiert im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Im 1000. Pflichtspiel für Thiago Silva erarbeitet sich der FC Porto ein 2:0 über den VfB Stuttgart und zieht damit ins Viertelfinale der Europa League ein! Die Schwaben zeigten eine klasse Spielanlage mit vielen Chancen, doch wenn die Verteidigung der Portugiesen mal geknackt wurde, stand immer noch der herausragende Diogo Costa im Weg. Auf der anderen Seite zeigten sich die Drachen effizient. Im ersten Durchgang vollendete William Gomes einen Konter. Den Ansturm der zweiten Hälfte beendete dann Victor Froholdt mit einem wunderschönen Distanzschuss. Zuvor hatte sich Angelo Stiller einen teuren Ballverlust am eigenen Strafraum geleistet. So fliegt der VfB Stuttgart raus - und darf sich auf Bundesliga und DFB-Pokal konzentrieren.

Eine letzte Ecke klärt der VfB, womit es mit dem 1:0 für Porto in die Pause geht. Grundsätzlich ist das ein Spiel in eine Richtung. Der aufgerückte Chabot, Deniz Undav, Führich und Co. vergaben aber teils beste Chancen. Dagegen kam Porto vereinzelt zu Kontern. Einen dieser Konter vollendete William Gomes zur Führung. Auch die letzten zehn Minuten des FC Porto waren gut, dennoch ist hier nichts entschieden. Die Spielanlage des VfB ist gut genug, um zwei Tore zur Verlängerung und vielleicht ein drittes zum Weiterkommen zu erzielen.

Europa League: So seht ihr den VfB Stuttgart heute live und kostenlos

Nach einer 1:2-Heimpleite gegen den FC Porto im Hinspiel steht der VfB Stuttgart in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Die Schwaben erwischten einen ganz schwachen Start und gerieten mit 0:2 in Rückstand.

Deniz Undav brachte den VfB zwar mit seinem Treffer zurück in die Partie, jedoch fand im Anschluss der vermeintliche Ausgleich von Angelo Stiller aufgrund einer Abseitsposition keine Anerkennung.

Für die Schwaben, die sich sonst eher über eine enorme Heimstärke definieren, wartet in Porto eine enorm schwere Aufgabe. Die Portugiesen haben in der heimischen Liga erst zehn Saison-Gegentore kassiert und führen die Tabelle souverän an.

Doch auch der VfB hat in der laufenden Saison gezeigt, vor allem gegen Top-Klubs punktuell brillieren zu können. Beim FC Porto wird es einen fast perfekten Auftritt benötigen, um doch noch das Ticket für das Viertelfinale lösen zu können.

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