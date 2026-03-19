Europa League
Porto vs. VfB Stuttgart: Europa League im TV, Livestream - Stiller patzt, VfB raus
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 02:04 Min
Der VfB Stuttgart gastiert im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.
Update, 22:55 Uhr: Stiller patzt - VfB raus
Im 1000. Pflichtspiel für Thiago Silva erarbeitet sich der FC Porto ein 2:0 über den VfB Stuttgart und zieht damit ins Viertelfinale der Europa League ein! Die Schwaben zeigten eine klasse Spielanlage mit vielen Chancen, doch wenn die Verteidigung der Portugiesen mal geknackt wurde, stand immer noch der herausragende Diogo Costa im Weg. Auf der anderen Seite zeigten sich die Drachen effizient. Im ersten Durchgang vollendete William Gomes einen Konter. Den Ansturm der zweiten Hälfte beendete dann Victor Froholdt mit einem wunderschönen Distanzschuss. Zuvor hatte sich Angelo Stiller einen teuren Ballverlust am eigenen Strafraum geleistet. So fliegt der VfB Stuttgart raus - und darf sich auf Bundesliga und DFB-Pokal konzentrieren.
Update, 21:55 Uhr: VfB zur Halbzeit zurück
Eine letzte Ecke klärt der VfB, womit es mit dem 1:0 für Porto in die Pause geht. Grundsätzlich ist das ein Spiel in eine Richtung. Der aufgerückte Chabot, Deniz Undav, Führich und Co. vergaben aber teils beste Chancen. Dagegen kam Porto vereinzelt zu Kontern. Einen dieser Konter vollendete William Gomes zur Führung. Auch die letzten zehn Minuten des FC Porto waren gut, dennoch ist hier nichts entschieden. Die Spielanlage des VfB ist gut genug, um zwei Tore zur Verlängerung und vielleicht ein drittes zum Weiterkommen zu erzielen.
Update, 20:05 Uhr: Aufstellungen da
Porto: Diogo Costa - Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu - Rosario, Fofana, Rodrigo Mora - William Gomes, Moffi, Borja Sainz
Stuttgart: Nübel - Jaquez, Chabot, Hendriks, Mittelstädt - Karazor, Stiller, El Khannouss, Undav, Führich - Demirovic
Europa League: So seht ihr den VfB Stuttgart heute live und kostenlos
Nach einer 1:2-Heimpleite gegen den FC Porto im Hinspiel steht der VfB Stuttgart in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Die Schwaben erwischten einen ganz schwachen Start und gerieten mit 0:2 in Rückstand.
Deniz Undav brachte den VfB zwar mit seinem Treffer zurück in die Partie, jedoch fand im Anschluss der vermeintliche Ausgleich von Angelo Stiller aufgrund einer Abseitsposition keine Anerkennung.
Für die Schwaben, die sich sonst eher über eine enorme Heimstärke definieren, wartet in Porto eine enorm schwere Aufgabe. Die Portugiesen haben in der heimischen Liga erst zehn Saison-Gegentore kassiert und führen die Tabelle souverän an.
Doch auch der VfB hat in der laufenden Saison gezeigt, vor allem gegen Top-Klubs punktuell brillieren zu können. Beim FC Porto wird es einen fast perfekten Auftritt benötigen, um doch noch das Ticket für das Viertelfinale lösen zu können.
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FC Porto vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Porto
Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale Rückspiel
Datum: 19. März 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragunsort: Estadio do Dragao (Porto)
Stuttgart in Porto heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Porto wird bei RTL und Nitro live im Free-TV übertragen.
Stuttgart gastiert in Porto: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Einen Livestream gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig, um auf die Streaming-Plattform zuzugreifen.
Porto empfängt den VfB Stuttgart: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu FC Porto vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
FC Porto vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: FC Porto vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb: Europa League, Champions League
Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 21:00 Uhr
Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Francesco Farioli (FC Porto)
Free-TV: RTL
Pay-TV: -
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de