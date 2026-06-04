NFL NFL: Tom Brady überrascht Patriots-Neuzugang AJ Brown Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Die New England Patriots haben mit A.J. Brown einen absoluten Top-Receiver der NFL verpflichtet. Doch nun wurde bekannt, dass er unter einer schlechter werdenden Knieverletzung leidet.

Die sportliche Qualität des Wide Receivers ist unbestritten. In der vergangenen Saison kam Brown in 15 Einsätzen auf 78 Catches für 1.003 Yards und sieben Touchdowns. Doch könnte es Zweifel an seinem gesundheitlichen Zustand geben? Eliot Wolf, der Executive Vice President für Spielerpersonal bei den Patriots, sagte gegenüber "Yahoo Sports", dass Brown an einer "degenerativen Knieerkrankung" leide, betonte jedoch, dass der Wide Receiver während seiner Zeit bei den Eagles nur ein einziges Regular-Season-Spiel aufgrund einer Knieverletzung verpasst habe.

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"Es ist ein Faktor, aber wir haben ihn genau untersucht", erklärte Wolf. "Er hat ein Knie, das gewisse Abnutzungserscheinungen aufweist, dessen waren wir uns bewusst. Unser Trainerstab und unser medizinisches Team haben grünes Licht gegeben."

Brown: "Keine Verletzung, worüber man sich Sorgen muss" Brown selbst spielte die Problematik seines rechten Knies am Dienstag im Gespräch mit Reportern herunter. "Das ist keine Verletzung. Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste", sagte der Passempfänger. "Ich denke, das Ganze ist eine kleine Sache … Man muss verstehen, wo ich herkomme, daher wird jede Art von Thema natürlich aufkommen." Der 28-Jährige spielte in den vergangenen vier Jahren in Philadelphia, nachdem er seine NFL-Karriere von 2019 bis 2021 bei den Tennessee Titans begonnen hatte. Auch interessant: NFL - "Thank you Football": Russell Wilson beendet offiziell seine Karriere

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