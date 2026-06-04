American Football
NFL: Haben die New England Patriots A.J. Brown trotz Knieverletzung verpflichtet?
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
NFL
NFL: Tom Brady überrascht Patriots-Neuzugang AJ Brown
Videoclip • 02:04 Min
Die New England Patriots haben mit A.J. Brown einen absoluten Top-Receiver der NFL verpflichtet. Doch nun wurde bekannt, dass er unter einer schlechter werdenden Knieverletzung leidet.
Der Wechsel von A.J. Brown zählt zu den größten Trades dieser Offseason.
Am Montag hatten die Philadelphia Eagles den dreimaligen Pro-Bowl-Spieler im Tausch gegen einen Erstrundenpick 2028 sowie einen Fünftrundenpick 2027 an die New England Patriots abgegeben.
Die sportliche Qualität des Wide Receivers ist unbestritten. In der vergangenen Saison kam Brown in 15 Einsätzen auf 78 Catches für 1.003 Yards und sieben Touchdowns. Doch könnte es Zweifel an seinem gesundheitlichen Zustand geben?
Eliot Wolf, der Executive Vice President für Spielerpersonal bei den Patriots, sagte gegenüber "Yahoo Sports", dass Brown an einer "degenerativen Knieerkrankung" leide, betonte jedoch, dass der Wide Receiver während seiner Zeit bei den Eagles nur ein einziges Regular-Season-Spiel aufgrund einer Knieverletzung verpasst habe.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 12:00 Uhr • Tennis
French Open live: Halbfinals der Damen im Stream
420 MinBald verfügbar
Heute, 12:00 Uhr • Tennis
French Open live: Halbfinals der Damen im Stream
420 Min
- Bald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 MinBald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 Min
"Es ist ein Faktor, aber wir haben ihn genau untersucht", erklärte Wolf. "Er hat ein Knie, das gewisse Abnutzungserscheinungen aufweist, dessen waren wir uns bewusst. Unser Trainerstab und unser medizinisches Team haben grünes Licht gegeben."
Brown: "Keine Verletzung, worüber man sich Sorgen muss"
Brown selbst spielte die Problematik seines rechten Knies am Dienstag im Gespräch mit Reportern herunter.
"Das ist keine Verletzung. Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste", sagte der Passempfänger. "Ich denke, das Ganze ist eine kleine Sache … Man muss verstehen, wo ich herkomme, daher wird jede Art von Thema natürlich aufkommen."
Der 28-Jährige spielte in den vergangenen vier Jahren in Philadelphia, nachdem er seine NFL-Karriere von 2019 bis 2021 bei den Tennessee Titans begonnen hatte.
Auch interessant: NFL - "Thank you Football": Russell Wilson beendet offiziell seine Karriere
Mehr NFL-News
NFL
"Thank you Football": Russell Wilson beendet seine Karriere
NFL
Parsons nennt konkreten Comeback-Plan - mehr als nur Kreuzband-OP
NFL
Warum A.J. Brown und die Patriots perfekt zueinander passen
NFL
Aiyuk offenbar per Haftbefehl gesucht - Vorfall aus dem Jahr 2025
NFL
Auch bei Rams mit Trikotnummer 95 - Garrett spricht über Preis
NFL
Kommentar: Browns können durch Garrett-Trade nur verlieren