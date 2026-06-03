Micah Parsons will bei seinem Comeback nach dem Kreuzband nichts überstürzen. Dabei setzt der Pass Rusher auf eine Regel, die ihn mehrere Saisonspiele kosten wird.

Micah Parsons muss sich nach seinem Kreuzbandriss in Geduld üben. Das weiß der Defense-Star der Green Bay Packers. Und das verdeutlicht er auch im Gespräch mit Reportern, wie "NFL.com" berichtet.

"Wir handhaben hier eine ziemlich strikte Neun-Monate-Regel. Es geht schlichtweg darum - gestützt auf Forschungsergebnisse und Daten -, dass es keine positiven Verläufe gibt, wenn Spieler zu früh nach einem Kreuzbandriss zurückkehren", erklärte der Pass Rusher. Dabei erwähnte er auch, dass in seinem Fall noch weitere Probleme im Knie behoben werden mussten.

Denn Parsons habe sich auch einem Eingriff am Meniskus unterzogen. Obwohl er sich das Kreuzband bereits Mitte Dezember gerissen hatte, erfolgte die Operation erst am 29. Dezember. Mit einem Comeback wäre angesichts der Packers-Regel also erst im Oktober zu rechnen. Demnach Mitte des Monats.

"NFL.com" nennt das Division-Duell gegen die Chicago Bears am 11. Oktober oder das nicht weniger brisante Aufeinandertreffen mit den Dallas Cowboys eine Woche später - also seinem Ex-Team. Bei den Texanern hatte Parsons vergeblich auf einen Megavertrag gepocht und war dann kurz vor Saisonbeginn zu den Packers getradet worden.

Dort überzeugte er direkt, stieg zum Anführer der Defense auf und sammelte unter anderem 12,5 Sacks in 14 Spielen. Rückblickend sagt er: "Es ist nicht nur schwer zu akzeptieren, dass ich länger ausfalle als gehofft, sondern die Verletzung an sich ist schwer zu akzeptieren." Das spiele sich immer wieder in seinem Kopf ab und er habe es für sich immer noch nicht akzeptiert, aber er tue alles dafür, um gestärkt aus dieser Situation herauszukommen.