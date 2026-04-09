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NFL: Helm-Upgrade! Liga erlaubt neues Modell in Spielen

Aktualisiert:

von Martin Jahns

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Videoclip • 01:22 Min

Die Guardian Cap war bislang in NFL-Spielen eher die Ausnahme. Für 2026 hat die NFL den ungewöhnlichen Helm in einer neuen Version erlaubt. Vor allem optisch winkt damit ein echtes Upgrade.

Erobert bald ein neuer Helm die NFL?

Bereits seit 2022 sind die sogenannten Guardian Caps in der NFL erlaubt, zuletzt auch in Spielen. Doch der ungewöhnliche Helm mit seinem Polster-Look war bislang nicht gerade ein Renner unter den Spielern.

In der vergangenen Saison nutzten nur 20 NFL-Profis eine Guardian Cap in Spielen.

Das könnte sich 2026 ändern: Wie der Hersteller Guardian bekanntgab, hat die NFL die neue Guardian Cap NXT 2.0 für die kommende Saison als Helm in Spielen offiziell zugelassen.

Der Hauptunterschied zur bisherigen, einfarbigen Variante des Kopfschutzes: Die neue Guardian Cap hat einen deutlich variableren Look.

So sind nun direkt auf der Cap an der Seite unter anderem Team-Logos, Nummern oder sonstige Verzierungen möglich. In der Vergangenheit musste hierfür noch ein zusätzliches Cover über dem Kopfschutz getragen werden.

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Guardian Cap in der NFL: In Trainings Pflicht, in Spielen erlaubt

Wie schon zuletzt sind auch laut der neuen Regularien die Guardian Caps in allen Kontakt-Übungen bei Trainingseinheiten von der Preseason bis zur Postseason verpflichtend für Spieler aller Positionen außer für Quarterbacks, Kicker und Punter.

Die Verwendung in Spielen bleibt optional. Neu ist, dass die Teams und Spieler die Wahl zwischen der bisherigen Variante und der neuen Version haben.

Hersteller Guardian verspricht mit seinen Guardian Caps einen verbesserten Schutz vor Kopfverletzungen. Eine gemeinsame Studie der NFL mit der Spielergewerkschaft NFL Players Association aus dem Jahr 2025 kam allerdings zum Ergebnis, dass die Vorteile der Guardian Cap "ungewiss" seien.

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