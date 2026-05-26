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NFL-Spiele in Europa: Das sind die Ticket-Fenster 2026 für München, London, Paris und Madrid
Aktualisiert:von ran
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Auch in der kommenden Saison finden in der NFL wieder einige International Games statt - diesmal sechs davon in Europa. ran zeigt, wann die Karten zum Kauf verfügbar sein werden.
In der kommenden NFL-Saison finden wieder reichlich International Games statt.
Insgesamt sechs Spiele der Regular Season werden auf europäischem Boden ausgetragen.
ran hat alle Informationen zu den Ticket-Fenstern zusammengefasst.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Ticket-Fenster für London-Spiele
Amex-Presale*: Von Mittwoch, 27. Mai, 10 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 17 Uhr (Britische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Freitag, 5. Juni, 12 Uhr (Britische Sommerzeit)
Für Tottenham-Dauerkarteninhaber**: Ab Dienstag, 23. Juni, 12 Uhr (Britische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Dienstag, 7. Juli, 12 Uhr (Britische Sommerzeit)
**vorbehaltlich der Verfügbarkeit
*Inhaber von Saisonkarten für die NFL-Saison 2024 oder 2025 in Tottenham werden separat per E-Mail bezüglich eines Vorverkaufszeitraums benachrichtigt.
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Ticket-Fenster für Paris-Spiel
Amex-Presale*: Von Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Donnerstag, 18. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Donnerstag, 16. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
*vorbehaltlich der Verfügbarkeit
Ticket-Fenster für Madrid-Spiel
Amex-Presale*: Von Freitag, 29. Mai, 10 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Freitag, 5. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Donnerstag, 9. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
*vorbehaltlich der Verfügbarkeit
Ticket-Fenster für München-Spiel
Amex-Presale*: Von Donnerstag, 28. Mai, 10 Uhr, bis Mittwoch, 3. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Donnerstag, 4. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Freitag, 10. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
*vorbehaltlich der Verfügbarkeit
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