NFL NFL: Wirbel um Patriots-Coach - pikante Fotos mit Reporterin aufgetaucht Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

+++ Update, 08.04., 18:02 Uhr: Houston Texans schaffen Klarheit bei zwei Superstars +++ Die Houston Texans haben bei gleich zwei Eckpfeilern ihres Teams die Fifth-Year-Option gezogen: Quarterback CJ Stroud und Defensive End Will Anderson stehen somit für die NFL-Saison 2027 bei den Texanern unter Vertrag. Das berichtet der "ESPN"-Reporter Field Yates. Stroud wird in der Spielzeit 2027 voraussichtlich 25,9 Millionen Dollar verdienen, Anderson erhält im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags rund 21,5 Millionen Dollar. Im NFL-Draft 2023 hatten die Texans den Quarterback an zweiter Position geholt, Anderson nach einem spektakulären Trade der Draftpicks mit den Arizona Cardinals an dritter Stelle. Auch wenn Strouds Karriere bislang einer Achterbahnfahrt glich, gilt er weiterhin als Gesicht der Franchise. Anderson ist das Herzstück der Defensive und einer der besten Pass Rusher der Liga.

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+++ Update, 08.04., 11:30 Uhr: Entlassung vom Tisch: Patriots finden Trade-Partner +++ Planänderung bei den New England Patriots. Nachdem die Franchise zunächst bekanntgegeben hatte, dass Linebacker Marte Mapu entlassen werden soll, haben sie doch noch einen Trade-Partner gefunden. Laut dem "Houston Chronicle" konnten sich die Verantwortlichen der Pats mit den Vertretern der Houston Texans einigen, Mapu für einen Draft-Pick in einer späteren Runde abzugeben. Der Linebacker, Drittrundenpick von 2023, stand in 44 Spielen für New England auf dem Feld, in zehn davon als Starter. In der vergangenen Saison kam er allerdings hauptsächlich in den Special Teams zum Einsatz, wo er bei fast 60 Prozent aller Plays auf dem Feld stand. Mapu erhält im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags ein Grundgehalt von 1,5 Millionen Dollar.

+++ Update, 01.04., 20:17 Uhr: Denver Broncos offenbar an Aaron Rodgers interessiert +++ Nein, das ist kein Aprilscherz: Wie "NBC" berichtet, zeigen die Denver Broncos Interesse an einer Verpflichtung von Aaron Rodgers. Demnach könnte sich die Franchise mit dem 42-Jährigen für den Fall absichern, dass Stamm-Quarterback Bo Nix aufgrund seiner Verletzung nicht rechtzeitig zum Saisonstart fit wird. Allerdings verweist der Bericht selbst mehr auf Gerüchte als auf handfeste Quellen. So werde hinter den Kulissen darüber getuschelt, dass die Broncos Rodgers zumindest in die Facility einladen könnten, um mit ihm zu sprechen. Head Coach Sean Payton sehe Rodgers demnach als Option, seinem Ziel, als erster Cheftrainer mit zwei unterschiedlichen Franchises den Super Bowl zu gewinnen, näherzukommen. Tatsächlich ist aktuell noch offen, wie es mit Rodgers weitergeht. Die Pittsburgh Steelers würden gerne mit dem viermaligen MVP weitermachen, hätten allerdings gerne bis zum kommenden NFL Draft (23. bis 25. April) eine Entscheidung. Auch ein Karriereende des Super-Bowl-Siegers von 2011 erscheint denkbar.

+++ Update, 31.03., 10:09 Uhr: OBJ-Comeback? Harbaugh lässt Tür offen +++ John Harbaugh hat sich in seiner Rolle als neuer Head Coach der New York Giants generell offen dafür gezeigt, über ein Comeback von Odell Beckham Jr. zumindest nachzudenken. Beide arbeiteten bereits während der Saison 2023 bei den Baltimore Ravens zusammen. "Die naheliegende Standardantwort wäre, dass man sich alle Optionen ansieht", sagte Harbaugh am Rande des Jahrestreffens der NFL-Teams in Phoenix. "Und wenn Odell eine Option ist, werden wir ihn auf jeden Fall in Betracht ziehen." Der inzwischen 33 Jahre alte Beckham hatte jüngst im Rahmen eines Flag-Football-Events erklärt, er könne sich eine Rückkehr zu den Giants gut vorstellen. "OBJ" wurde von den "G-Men" gedraftet und erlebte dort seine beste Zeit. Allerdings absolvierte der Wide Receiver sein letztes Spiel im Herbst 2024, seit seiner Entlassung bei den Miami Dolphins im Dezember 2024 ist er ohne Team. In Miami blieb er nahezu ohne Einfluss, seine Saison 2023 in Baltimore unter Harbaugh war seine letzte nennenswerte in der NFL.

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