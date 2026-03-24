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NFL - Prescott, Smith-Njigba und Co.: Die bestbezahlten NFL-Spieler nach Position

Veröffentlicht:

von ran.joyn

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Videoclip • 01:20 Min

In der NFL geht es vor allem um eins: Kohle. Wer der bestbezahlte Spieler der Liga auf seiner Position ist, genießt eine Menge Prestige. Doch wer ist das überhaupt? ran gibt einen Überblick.

Jaxon Smith-Njigba hat sich nach seiner fantastischen Saison bei den Seattle Seahawks eine Vertragsverlängerung verdient. Mit über 42 Millionen Dollar jährlich ist er nun der bestbezahlte Wide Receiver der Liga.

Doch wie sieht es auf den anderen Positionen aus? ran zeigt den bestbezahlten Spieler der Liga pro Position.

Quarterback

  • Spieler: Dak Prescott

  • Team: Dallas Cowboys

  • Jährliches Gehalt: 60 Millionen Dollar

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Kommende Livestreams auf Joyn

Running Back

Fullback

  • Spieler: Patrick Ricard

  • Team: New York Giants

  • Jährliches Gehalt: 3,815 Millionen Dollar

Wide Receiver

  • Spieler: Jaxon Smith-Njigba

  • Team: Seattle Seahawks

  • Jährliches Gehalt: 42,15 Millionen Dollar

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Tight End

Left Tackle

Guard

  • Spieler: Tyler Smith

  • Team: Dallas Cowboys

  • Jährliches Gehalt: 24 Millionen Dollar

NFL-Videos

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Center

  • Spieler: Tyler Linderbaum

  • Team: Las Vegas Raiders

  • Jährliches Gehalt: 27 Millionen Dollar

Right Tackle

  • Spieler: Penei Sewell

  • Team: Detroit Lions

  • Jährliches Gehalt: 28 Millionen Dollar

Edge Rusher / Defensive End / Outside Linebacker

  • Spieler: Micah Parsons

  • Team: Green Bay Packers

  • Jährliches Gehalt: 46,5 Millionen Dollar

Defensive Tackle / Defensive Linemen

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Inside Linebacker

  • Spieler: Fred Warner

  • Team: San Francisco 49ers

  • Jährliches Gehalt: 21 Millionen Dollar

Cornerback

  • Spieler: Trent McDuffie

  • Team: Los Angeles Rams

  • Jährliches Gehalt: 31 Millionen Dollar

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Safety

  • Spieler: Kyle Hamilton

  • Team: Baltimore Ravens

  • Jährliches Gehalt: 25,1 Millionen Dollar

Kicker

  • Spieler: Ka'imi Fairbairn

  • Team: Houston Texans

  • Jährliches Gehalt: 6,5 Millionen Dollar

Punter

  • Spieler: Jordan Stout

  • Team: New York Giants

  • Jährliches Gehalt: 4,1 Millionen Dollar

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