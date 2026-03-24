NFL - Prescott, Smith-Njigba und Co.: Die bestbezahlten NFL-Spieler nach Position

Jake Paul in der NFL? Vikings-Star hat große Zweifel

In der NFL geht es vor allem um eins: Kohle. Wer der bestbezahlte Spieler der Liga auf seiner Position ist, genießt eine Menge Prestige. Doch wer ist das überhaupt? ran gibt einen Überblick.

Jaxon Smith-Njigba hat sich nach seiner fantastischen Saison bei den Seattle Seahawks eine Vertragsverlängerung verdient. Mit über 42 Millionen Dollar jährlich ist er nun der bestbezahlte Wide Receiver der Liga.

Doch wie sieht es auf den anderen Positionen aus? ran zeigt den bestbezahlten Spieler der Liga pro Position.