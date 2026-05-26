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NFL in München: Vorverkauf, Preise & Ticket-Infos zu Patriots vs. Lions 2026
Aktualisiert:von ran
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NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben
Videoclip • 05:40 Min
Die NFL kommt zurück nach München! Diesen November findet das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. ran zeigt, wie Fans an Tickets für das Spiel kommen können.
Zwei Jahre nach dem letzten Spiel ist die NFL zurück in der Allianz Arena!
Am 15. November spielen die Detroit Lions und New England Patriots in der Heimat des FC Bayern München. Nun hat die NFL angekündigt, dass der Ticketverkauf für das Munich Game in drei Phasen stattfinden wird.
Chapeau, NFL! Detroit Lions gegen New England Patriots in München ist die perfekte Ansetzung - ein Kommentar
Am 28. Mai beginnt der Presale für American-Express-Karteninhaber. Bis zum 3. Juni haben alle Besitzer einer AMEX-Karte einen exklusiven Zugang zum Ticketkontingent. Ab dem 4. Juni können alle Fans in der zweiten Phase des Verkaufs Hospitality-Pakete erwerben.
Der Start des allgemeinen Ticketverkaufs für alle Fans ist der 10. Juni. Beim NFL-Spiel in München 2024 lagen die Preise bei 41,75 Euro für unter 16-Jährige und gingen hoch auf 207 Euro in der ersten Kategorie.
Außerhalb der Allianz Arena wird es diesmal am Spieltag selbst keinerlei Events geben. Die NFL sprach sogar explizit eine Empfehlung für Nicht-Ticketinhaber aus, am Spieltag nicht zum Stadion zu reisen.
Am 10. November 2024 gewannen die New York Giants gegen die Carolina Panthers das erste NFL-Spiel in München.
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