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NFL - New England Patriots: Muss Mike Vrabel auch in Zukunft passen?
Veröffentlicht:von ran.de
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Mike Vrabel hat beim Draft zuletzt Tag drei ausgelassen. Wird der Patriots-Coach in Zukunft weitere Aktivitäten verpassen? Das ließ er tatsächlich offen.
Bei den New England Patriots ging es in den vergangenen Monaten selten um Sportliches. Vielmehr war ein buntes Thema ganz vorne dabei: die Affäre um Head Coach Mike Vrabel und NFL-Reporterin Dianna Russini.
Immer wieder waren Fotos aufgetaucht, auf denen beide zu sehen waren. Vrabel und Russini sind mit anderen Partnern verheiratet.
In dem Zusammenhang sorgte für zusätzlichen Wirbel, dass Vrabel beim Draft den dritten Tag aus persönlichen und privaten Gründen ausließ.
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Vrabel bei den Patriots: Die bestmögliche Version
Er hatte zuvor öffentlich gemacht, dass er sich professionelle Hilfe suchen wolle, was am Draft-Wochenende startete. Er wolle seiner Familie und den Patriots "die bestmögliche Version seiner selbst" geben, betonte er.
Eine Entscheidung, die er nicht bereut, wie er im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte. Es war sein erster medialer Kontakt seit dem Draft. Dabei erklärte er, die Balance zwischen Football und Familie sei "wirklich gut".
Dabei wurde er auch gefragt, ob es sein könne, dass er auch in Zukunft mal nicht beim Team ist.
Mike Vrabel: Man weiß nie, was passieren kann
"Außer, dass ich heute mit voller Energie auf dem Platz stehen werde, kann ich nichts versprechen", sagte Vrabel. "Und ich meine das so, weil man nie weiß, was passieren kann. Es kann jederzeit irgendetwas dazwischenkommen. Deshalb konzentriere ich mich erst einmal nur auf den heutigen Tag."
Auf die Frage, wie gut es ihm gelungen sei, mögliche Ablenkungen auszublenden, antwortete Vrabel: "Wir alle müssen mit Dingen umgehen, die außerhalb dieses Gebäudes passieren. Mein Fokus und vor allem die Begeisterung, die ich für das Coaching empfinde, sind im Moment das Wichtigste. Das hier ist eine großartige Chance."
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