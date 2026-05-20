NFL - "Respektlos!" Seahawks-Star Smith-Njigba bekommt falsche Trophäe

NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben

Peinliche Panne in der NFL. Seahawks-Star Jaxon Smith-Njigba wird als bester Offensivspieler ausgezeichnet, erhält aber die falsche Trophäe.

Die Freude über seine erste große NFL-Auszeichnung ist Jaxon Smith-Njigba ein wenig vergangen.

Der Wide Receiver von den Seattle Seahawks war im Februar als Offensive Player of the Year in der NFL ausgezeichnet worden - er erhielt aber die falsche Trophäe, wie er in einem Video auf Instagram am Dienstag zeigte.

"Ich möchte niemanden bloßstellen - aber das wird langsam respektlos", sagte Smith-Njigba und zeigte dabei auf seine Trophäe, auf der "Defensive Player of the Year" - also Defensivspieler des Jahres - geschrieben steht. Er werde den Award aber behalten, versicherte der 24-Jährige.

Der NFL ist der Vorfall unangenehm. "Die Liga hat einen Fehler gemacht", sagte Sprecher Brian McCarthy The Athletic: "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei Jaxon für den Irrtum und arbeiten bereits an der Anfertigung und dem Versand einer neuen Trophäe."

Der Wide Receiver hatte mit einer herausragenden Saison zum insgesamt zweiten Super-Bowl-Triumph der Seahawks beigetragen. Er führte die Liga mit 1793 Yards und 119 Passfängen an.