Ein NFL-Spiel im Stadion zu sehen ist etwas ganz Besonderes, aber auch keine günstige Angelegenheit.
ran.de zeigt wie viel eine Vierköpfige Familie im Land der Superlativen bei den Teams jeweils zahlen muss.
Die Website "actionnetwork.com" hat sich einmal angeschaut, was in der Saison 2025 vier Tickets, zwei Bier, zwei Softdrinks, vier Hotdogs und die Parkgebühren für das Familienauto kosten.
hat die Zahlen von allen 32 NFL-Klubs zusammengefasst und zeigt, wo Familien am günstigsten wegkommen - und wo es am teuersten ist. ran NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams

New York Jets: Metlife Stadium
Vier Tickets: 493,24 Dollar
Zwei Bier: 14,85 Dollar Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar Vier Hotdogs: 21,86 Dollar Parken: 14,30 Dollar Gesamtkosten: 555.94 Dollar
Cleveland Browns: Huntington Bank Field
Vier Tickets: 645,64 Dollar
Zwei Bier: 16,45 Dollar Zwei Softgetränke:12,76 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 37,63 Dollar Gesamtkosten: 738,71 Dollar
Tennessee Titans: Nissan Stadium
Vier Tickets: 7772,28 Dollar
Zwei Bier: 12,73 Dollar Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 18,60 Dollar Gesamtkosten: 844,72 Dollar
Los Angeles Chargers: SoFi Stadium
Vier Tickets: 800,92 Dollar
Zwei Bier: 23,34 Dollar Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar Vier Hotdogs: 34,98 Dollar Parken: 59,02 Dollar Gesamtkosten: 931,02 Dollar
New Orleans Saints: Caesars Superdome
Vier Tickets: 842,88 Dollar
Zwei Bier: 24,38 Dollar Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar Vier Hotdogs: 31,87 Dollar Parken: 45,12 Dollar Gesamtkosten: 959,11 Dollar
Jacksonville Jaguars: EverBank Stadium (1995)
Vier Tickets: 925, 96 Dollar
Zwei Bier: 19,10 Dollar Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 27,95 Dollar Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar
Atlanta Falcons: Mercedes-Benz Stadium
Vier Tickets: 994,32 Dollar
Zwei Bier: 23,34 Dollar Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar Vier Hotdogs: 28,42 Dollar Parken: 20,94 Dollar Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar
Arizona Cardinals: State Farm Stadium
Vier Tickets: 995,52 Dollar
Zwei Bier: 10,61 Dollar Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar Vier Hotdogs: 17,49 Dollar Parken: 31, 18 Dollar Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar
Indianapolis Colts: Lucas Oil Stadium
Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar
Zwei Bier: 23,34 Dollar Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar Vier Hotdogs: 34,98 Dollar Parken: 62,78 Dollar Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar
Miami Dolphins: Hard Rock Stadium
Vier Tickets: 1.018,72 Dollar
Zwei Bier: 22,28 Dollar Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar Vier Hotdogs: 29,51 Dollar Parken: 23,73 Dollar Gesamtkosten: 1.128,Dollar
New York Giants: MetLife Stadium
Vier Tickets: 1.056,64 Dollar
Zwei Bier: 10, 61 Dollar Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar Vier Hotdogs: 28,42 Dollar Parken: 21,44 Dollar Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar
Carolina Panthers: Bank of America Stadium
Vier Tickets: 1.097,80 Dollar
Zwei Bier: 10,61 Dollar Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar Vier Hotdogs: 8,74 Dollar Parken: 20,49 Dollar Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar
Los Angeles Rams: SoFi Stadium
Vier Tickets: 1.097,80 Dollar
Zwei Bier: 12,73 Dollar Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar Vier Hotdogs: 24,05 Dollar Parken: 33,64 Dollar Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar
Tampa Bay Buccaneers: Raymond James Stadium
Vier Tickets: 1.128,64 Dollar
Zwei Bier: 25,46 Dollar Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar Vier Hotdogs: 28,42 Dollar Parken: 10,43 Dollar Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar
Baltimore Ravens: M&T Bank Stadium
Vier Tickets: 1.142,36 Dollar
Zwei Bier: 10,61 Dollar Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar Vier Hotdogs: 30,60 Dollar Parken: 40,64 Dollar Gesamtkosten:1.230,59 Dollar
San Francisco 49ers: Levi's Stadium
Vier Tickets: 1,178,36 Dollar
Zwei Bier: 22,26 Dollar Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar Vier Hotdogs: 26,19 Dollar Parken: 23,38 Dollar Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar
Washington Commanders: Northwest Stadium
Vier Tickets: 1.243,76 Dollar
Zwei Bier: 15,92 Dollar Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar Vier Hotdogs: 29,51 Dollar Parken: 26,04 Dollar Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar
New England Patriots: Gillette Stadium
Vier Tickets: 1.320,52 Dollar
Zwei Bier: 16,19 Dollar Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar Vier Hotdogs: 16,22 Dollar Parken: 25,26 Dollar Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar
Cincinnati Bengals: Paycor Stadium
Vier Tickets: 1.293,64 Dollar
Zwei Bier: 23,34 Dollar Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar Vier Hotdogs: 34,98 Dollar Parken: 28,70 Dollar Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar
NRG Stadium: Houston Texans
Vier Tickets: 1.274,12 Dollar
Zwei Bier: 22,28 Dollar Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar Vier Hotdogs: 29,51 Dollar Parken: 56,80 Dollar Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar
Lumen Field: Seattle Seahawks
Vier Tickets: 1.294,56 Dollar
Zwei Bier: 14,85 Dollar Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar Vier Hotdogs: 34,98 Dollar Parken: 44,51 Dollar Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar
Dallas Cowboys: AT&T Stadium
Vier Tickets: 1.319,32 Dollar
Zwei Bier: 23,32 Dollar Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar Vier Hotdogs: 34,93 Dollar Parken: 29,94 Dollar Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar
Minnesota Vikings: US Bank Stadium
Vier Tickets: 1.426,28 Dollar
Zwei Bier: 10,61 Dollar Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar Vier Hotdogs: 30,60 Dollar Parken: 40,96 Dollar Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar
Pittsburgh Steelers: Acrisure Stadium
Vier Tickets: 1.497,88 Dollar
Zwei Bier: 14,85 Dollar Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar Vier Hotdogs: 28,42 Dollar Parken: 50,88 Dollar Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar
Denver Broncos: Empower Field at Mile High
Vier Tickets: 1.550,00 Dollar
Zwei Bier: 19,10 Dollar Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar Vier Hotdogs: 21,86 Dollar Parken: 41,65 Dollar Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar
Green Bay Packers: Lambeau Field
Vier Tickets: 1.557,36 Dollar
Zwei Bier: 20,27 Dollar Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar Vier Hotdogs: 29,69 Dollar Parken: 36,68 Dollar Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar
Kansas City Chiefs: GEHA Field at Arrowhead Stadium
Vier Tickets: 1.637,72 Dollar
Zwei Bier: 22,28 Dollar Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar Vier Hotdogs: 19,67 Dollar Parken: 0,00 Dollar Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar
Buffalo Bills: Highmark Stadium
Vier Tickets: 1.635,52 Dollar
Zwei Bier: 18,04 Dollar Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 31,28 Dollar Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar
Chicago Bears: Soldier Field
Vier Tickets: 1.832,68 Dollar
Zwei Bier: 21,22 Dollar Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 39,42 Dollar Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar
Las Vegas Raiders: Allegiant Stadium
Vier Tickets: 1.855,16 Dollar
Zwei Bier: 21,22 Dollar Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 39,42 Dollar Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar
Detroit Lions: Ford Field
Vier Tickets: 1.940,32 Dollar
Zwei Bier: 25,46 Dollar Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar Vier Hotdogs: 26,23 Dollar Parken: 51,95 Dollar Gesamtkosten: 2.053,53Dollar
Philadelphia Eagles: Lincoln Financial Field
Vier Tickets: 2.058,44 Dollar
Zwei Bier: 23,32 Dollar Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar Vier Hotdogs: 13,07 Dollar Parken: 32,25 Dollar Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar
Der Durchschnittspreis in der
NFL beträgt damit 1.339 Dollar. Zudem könnte eine Familie mit dem Geld, was sie für einen Besuch bei den Philadelphia Eagles ausgeben, vier mal die New Yorks Jets sehen und immer noch Geld übrig haben.