NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams

Ein NFL-Spiel im Stadion zu sehen ist etwas ganz Besonderes, aber auch keine günstige Angelegenheit. ran.de zeigt wie viel eine Vierköpfige Familie im Land der Superlativen bei den Teams jeweils zahlen muss.

Die Website "actionnetwork.com" hat sich einmal angeschaut, was in der Saison 2025 vier Tickets, zwei Bier, zwei Softdrinks, vier Hotdogs und die Parkgebühren für das Familienauto kosten.

ran hat die Zahlen von allen 32 NFL-Klubs zusammengefasst und zeigt, wo Familien am günstigsten wegkommen - und wo es am teuersten ist.

  • Metlife Stadium

    Vier Tickets: 493,24 Dollar
    Zwei Bier: 14,85 Dollar
    Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar
    Vier Hotdogs: 21,86 Dollar
    Parken: 14,30 Dollar
    Gesamtkosten: 555.94 Dollar

  • Cleveland Browns: Huntington Bank Field

    Vier Tickets: 645,64 Dollar
    Zwei Bier: 16,45 Dollar
    Zwei Softgetränke:12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 37,63  Dollar
    Gesamtkosten: 738,71 Dollar

  • Tennessee Titans: Nissan Stadium

    Vier Tickets: 7772,28 Dollar
    Zwei Bier: 12,73 Dollar
    Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 18,60 Dollar
    Gesamtkosten: 844,72 Dollar

  • Los Angeles Chargers: SoFi Stadium

    Vier Tickets: 800,92 Dollar
    Zwei Bier: 23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 59,02 Dollar
    Gesamtkosten: 931,02 Dollar

  • New Orleans Saints: Caesars Superdome

    Vier Tickets: 842,88 Dollar
    Zwei Bier: 24,38 Dollar
    Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar
    Vier Hotdogs: 31,87 Dollar
    Parken: 45,12 Dollar
    Gesamtkosten: 959,11 Dollar

  • Jacksonville Jaguars: EverBank Stadium (1995)

    Vier Tickets: 925, 96 Dollar
    Zwei Bier: 19,10 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 27,95 Dollar
    Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar

  • Atlanta Falcons: Mercedes-Benz Stadium

    Vier Tickets: 994,32 Dollar
    Zwei Bier: 23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 20,94 Dollar
    Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar

  • Arizona Cardinals: State Farm Stadium

    Vier Tickets: 995,52 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar
    Vier Hotdogs: 17,49 Dollar
    Parken: 31, 18 Dollar
    Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar

  • Indianapolis Colts: Lucas Oil Stadium

    Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar
    Zwei Bier: 23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 62,78 Dollar
    Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar

  • Miami Dolphins: Hard Rock Stadium

    Vier Tickets: 1.018,72 Dollar
    Zwei Bier: 22,28 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,51 Dollar
    Parken: 23,73 Dollar
    Gesamtkosten: 1.128,Dollar

  • New York Giants: MetLife Stadium

    Vier Tickets: 1.056,64 Dollar
    Zwei Bier: 10, 61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 21,44 Dollar
    Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar

  • Carolina Panthers: Bank of America Stadium

    Vier Tickets: 1.097,80 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar
    Vier Hotdogs: 8,74 Dollar
    Parken: 20,49 Dollar
    Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar

  • Los Angeles Rams: SoFi Stadium

    Vier Tickets: 1.097,80 Dollar
    Zwei Bier: 12,73  Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 24,05 Dollar
    Parken: 33,64 Dollar
    Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar

  • Tampa Bay Buccaneers: Raymond James Stadium

    Vier Tickets: 1.128,64 Dollar
    Zwei Bier: 25,46  Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 10,43 Dollar
    Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar

  • Baltimore Ravens: M&T Bank Stadium

    Vier Tickets: 1.142,36 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar
    Vier Hotdogs: 30,60 Dollar
    Parken: 40,64 Dollar
    Gesamtkosten:1.230,59  Dollar

  • San Francisco 49ers: Levi's Stadium

    Vier Tickets: 1,178,36 Dollar
    Zwei Bier: 22,26 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,19 Dollar
    Parken: 23,38 Dollar
    Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar

  • Washington Commanders: Northwest Stadium

    Vier Tickets: 1.243,76 Dollar
    Zwei Bier: 15,92 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,51 Dollar
    Parken: 26,04 Dollar
    Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar

  • New England Patriots: Gillette Stadium

    Vier Tickets: 1.320,52 Dollar
    Zwei Bier: 16,19 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar
    Vier Hotdogs: 16,22 Dollar
    Parken: 25,26 Dollar
    Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar

  • Cincinnati Bengals: Paycor Stadium

    Vier Tickets: 1.293,64 Dollar
    Zwei Bier:  23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 28,70 Dollar
    Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar

  • NRG Stadium: Houston Texans

    Vier Tickets: 1.274,12 Dollar
    Zwei Bier: 22,28 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,51 Dollar
    Parken: 56,80 Dollar
    Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar

  • Lumen Field: Seattle Seahawks

    Vier Tickets: 1.294,56 Dollar
    Zwei Bier: 14,85 Dollar
    Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 44,51 Dollar
    Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar

  • Dallas Cowboys: AT&T Stadium

    Vier Tickets: 1.319,32 Dollar
    Zwei Bier: 23,32 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,93 Dollar
    Parken: 29,94 Dollar
    Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar

  • Minnesota Vikings: US Bank Stadium

    Vier Tickets: 1.426,28 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar
    Vier Hotdogs: 30,60 Dollar
    Parken: 40,96 Dollar
    Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar

  • Pittsburgh Steelers: Acrisure Stadium

    Vier Tickets:  1.497,88 Dollar
    Zwei Bier: 14,85 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 50,88 Dollar
    Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar

  • Denver Broncos: Empower Field at Mile High

    Vier Tickets: 1.550,00 Dollar
    Zwei Bier: 19,10 Dollar
    Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar
    Vier Hotdogs: 21,86 Dollar
    Parken: 41,65 Dollar
    Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar

  • Green Bay Packers: Lambeau Field

    Vier Tickets: 1.557,36 Dollar
    Zwei Bier: 20,27 Dollar
    Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,69 Dollar
    Parken: 36,68 Dollar
    Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar

  • Kansas City Chiefs: GEHA Field at Arrowhead Stadium

    Vier Tickets: 1.637,72 Dollar
    Zwei Bier: 22,28 Dollar
    Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar
    Vier Hotdogs: 19,67 Dollar
    Parken: 0,00 Dollar
    Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar

  • Buffalo Bills: Highmark Stadium

    Vier Tickets: 1.635,52 Dollar
    Zwei Bier: 18,04 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 31,28 Dollar
    Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar

  • Chicago Bears: Soldier Field

    Vier Tickets: 1.832,68 Dollar
    Zwei Bier: 21,22 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 39,42 Dollar
    Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar

  • Las Vegas Raiders: Allegiant Stadium

    Vier Tickets: 1.855,16 Dollar
    Zwei Bier: 21,22 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 39,42 Dollar
    Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar

  • Detroit Lions: Ford Field

    Vier Tickets: 1.940,32 Dollar
    Zwei Bier: 25,46 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 51,95 Dollar
    Gesamtkosten: 2.053,53Dollar

  • Philadelphia Eagles: Lincoln Financial Field

    Vier Tickets: 2.058,44 Dollar
    Zwei Bier: 23,32 Dollar
    Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar
    Vier Hotdogs: 13,07 Dollar
    Parken: 32,25 Dollar
    Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar

Der Durchschnittspreis in der NFL beträgt damit 1.339 Dollar. Zudem könnte eine Familie mit dem Geld, was sie für einen Besuch bei den Philadelphia Eagles ausgeben, vier mal die New Yorks Jets sehen und immer noch Geld übrig haben.

Mehr Football