NFL - Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield von einer Vertragsverlängerung "weit entfernt"

NFL NFL-Star Odell Beckham Jr. überrascht Teamkollegen Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Baker Mayfield geht in der kommenden Saison in sein letztes Vertragsjahr bei den Tampa Bay Buccaneers. Mit einer Verlängerung sieht es derzeit allerdings alles andere als gut aus.

Baker Mayfield hat sich erstmals öffentlich zu einer möglichen Vertragsverlängerung bei den Tampa Bay Buccaneers geäußert. NFL: Wegen neuem Stadion - Chicago Bears ziehen nach Indiana um Dabei erklärte er: "Wir sind noch weit von unseren Vorstellungen entfernt. Es ist Zeit, eine langfristige Lösung zu finden."

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Mayfield setzt Frist bis Ende Juli General Manager Jason Licht hat in der Offseason mehrfach betont, dass es keinen konkreten Zeitplan gebe, an den sich die Bucs in den Verhandlungen mit ihrem Quarterback halten müssten. Mayfield erklärte jedoch, er und sein Agent Tom Mills hätten einen solchen vorgelegt: Bis zum Trainingslager, das Ende Juli beginnt, will der 31-Jährige Klarheit. "Natürlich würde ich gerne einen langfristigen Vertrag abschließen, aber sie kennen meine Frist: Sobald das Trainingslager beginnt, kümmern wir uns nicht mehr um Vertragsangelegenheiten. Dann dreht sich alles nur noch um den Football", sagte er. Und weiter: "Es liegt nicht in meiner Hand, wann das erledigt wird. Hoffentlich also noch vor dem Trainingslager. Wenn nicht – werde ich trotzdem ein gutes Jahr haben." Mayfield geht im September in sein letztes Vertragsjahr in Tampa Bay. Derzeit verdient er durchschnittlich 33,33 Millionen Dollar pro Saison. Damit fiel er auf Platz 16 aller Quarterbacks.

Über eigener Stiftung: Baker Mayfield und seine Frau engagieren sich in Tampa Bay "Wir würden gerne langfristig hier bleiben. Und im Moment ist das zwar nicht ganz der Fall, aber ich stehe bis 2026 unter Vertrag", erklärte der 31-Jährige weiter. "Und die Jungs in der Umkleidekabine und die Mitarbeiter wissen, dass ich immer noch ich selbst bleiben werde. Ich werde weiterhin alles tun, was ich kann, um diesem Team zu helfen, den Super Bowl zu gewinnen. Und für mich hat das oberste Priorität. Alles andere wird sich von selbst regeln." Mayfield und seine Frau Emily engagieren sich in der Region Tampa Bay über ihre gemeinnützige Organisation "Baker & Emily Mayfield Foundation". Dabei sammeln sie unter anderem Geld für Programme zur frühkindlichen Bildung und Leseförderung oder organisieren Weihnachtsaktionen für Kinder und Familien. "Ich denke, in erster Linie - ganz abgesehen davon - haben wir hier in Tampa Wurzeln geschlagen", sagte der Quarterback. "Wir lieben die Gemeinde. Wir lieben es, hier zu sein. Die Leute haben uns mit offenen Armen empfangen, und wir genießen es, hier zu sein, und werden unsere Kinder natürlich auch hier großziehen."

Tampa Bay Buccaneers: Schwächste Saison seit Mayfield-Ankunft Sportlich gesehen war die abgelaufene Saison die schwächste seit der Ankunft von Mayfield im Jahr 2023. Nach fünf aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen gingen die Bucs mit einer Bilanz von 8-9 in der letzten Spielzeit leer aus. Und auch für Mayfield selbst war es eine nüchterne Saisonleistung: 3693 Yards und 26 Touchdowns waren jeweils sein schwächster Wert, seit er in Tampa Bay unterschrieben hat. In der Offseason verlor die Franchise mit Mike Evans darüber hinaus ihren besten Receiver, der seit 2014 für die Buccaneers spielte. Auch interessant: NFL: Häusliche Gewalt? Broncos-Star festgenommen

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