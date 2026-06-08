NFL: Chicago Bears ziehen wegen neuem Stadion nach Indiana um

NFL NFL-Star Odell Beckham Jr. überrascht Teamkollegen Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Bereits Ende letzten Jahres erklärten die Chicago Bears in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit, die Suche nach einem neuen Stadionstandort auszuweiten. Jetzt ist klar: Das neue Stadion wird in Indiana gebaut.

Die Chicago Bears werden ihr neues Stadion in Hammond, Indiana bauen. Das hat der Verein auf seiner Webseite und in den sozialen Medien erklärt. NFL - Los Angeles Rams: Vertrag mit Myles Garrett wohl überarbeitet - wichtige Klausel bleibt Bisher spielte die Franchise in der namensgebenden Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois.

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Stadionbau ursprünglich in Chicago geplant Das bisherige Stadion der Bears, das "Soldier Field", ist das älteste Stadion der NFL. Klubbesitzer George McCaskey und Präsident Kevin Warren wollten daher schon länger ein neues, moderneres Stadion bauen. 2023 kaufte die Franchise dafür ein Grundstück im Chicagoer Vorort Arlington Heights. Allerdings kam es nie zu einem Baubeginn dort. Der Grund: Die Bears hatten wohl auf finanzielle Unterstützungen gehofft, welche der Bundesstaat Illinois allerdings nicht bereitstellen wollte. Warren sah die Planungen dadurch gefährdet und wandte sich Ende letzten Jahres in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Darin schrieb er: "Wir haben keine Steuergelder des Bundesstaates für den Bau des Stadions in Arlington Park gefordert." Man habe lediglich um Unterstützung für "wesentliche lokale Infrastruktur (Straßen, Versorgungsleitungen und Erschließungsmaßnahmen)" gebeten. Diese sei ausgeblieben. "Unsere Bemühungen sind auf keine gesetzgeberische Partnerschaft gestoßen", sagte Warren. Zudem habe die politische Führung angedeutet, dass das Projekt im Jahr 2026 keine Priorität haben werde. Deswegen weitete die Franchise ihre Standortsuche weiter aus.

NFL: Chicago Bears bauen neues Stadion in Indiana Jetzt gaben McCaskey und Warren ein Statement auf ihrer Webseite zum zukünftigen Stadionstandort ab, in dem es heißt: "Gestern trat der Vorstand der Chicago Bears zusammen und beschloss, unser Stadionbauprojekt in Hammond, Indiana, voranzutreiben, wobei der genaue Standort noch festgelegt werden muss." Und weiter: "Wir sind überzeugt, dass ein Stadionprojekt von Weltklasse in Hammond die Region verändern wird, indem es den Nordwesten von Indiana über den Loop mit der South Side von Chicago verbindet und sich über Stadtteile und Vororte bis in den Norden der Stadt erstreckt. Es wird die Region Chicagoland zusammenbringen und ihren Einwohnern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen."

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NFL: Künftig Indiana Bears statt Chicago Bears? Dass sich der Name des Franchises durch den Umzug ändern wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Es gibt bereits mehrere Teams in der NFL, die nicht im dem Bundesstaat spielen, dass in ihrem Namen steht: So spielen beispielsweise die New York Giants und New York Jets im angrenzenden Bundesstaat New Jersey. Sportlich hatten die Bears gerade ihre beste Saison seit 2018. Mit einer Bilanz von 11-6 konnte die Franchise die NFC North gewinnen und in die Playoffs einziehen. Dort konnten die Mannschaft rund um Quarterback Caleb Williams gegen die Green Bay Packers gewinnen, ehe sie in der Divisional Round gegen die Los Angeles Rams knapp den Kürzeren zog. Auch interessant: NFL: Patriots-Star gibt zu, bei den Philadelphia Eagles der Maulwurf gewesen zu sein

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