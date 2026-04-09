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NFL – Was Jaxson Dart von Patrick Mahomes lernen kann
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:05 Min
Jaxson Dart hat bei den New York Giants in Matt Nagy einen OC, der mit Patrick Mahomes zusammengearbeitet hat. Das kann auch Vorteile bringen.
Matt Nagy musste erst einmal etwas klarstellen.
"Er ist Jaxson Dart. Er ist nicht Patrick Mahomes", sagte Nagy, der neue Offensive Coordinator der New York Giants. In der Funktion arbeitet er eng mit dem Quarterback zusammen.
Dass Nagy auch eine Vergangenheit mit Mahomes hat, führt natürlich zu der Vermutung, dass Nagy aus der Zusammenarbeit etwas in die Arbeit mit Dart mitnimmt. Oder dass Dart etwas adaptiert.
Nagy arbeitete 2017 in Kansas City, als Mahomes seine erste Saison absolvierte und die meiste Zeit auf der Bank saß. Nach seiner Zeit als Head Coach bei den Chicago Bears kehrte er 2022 zu den Chiefs zurück. In den vergangenen drei Jahren war er Offensive Coordinator unter Andy Reid.
Und tatsächlich gibt es Dinge, die sich Dart von Mahomes abschauen kann, auch wenn Nagy die beiden nicht vergleichen will.
Dart vs. Mahomes: "Du musst Jaxson Dart sein"
"Wir können das eher für Abläufe nutzen, vielleicht für Routinen oder wie wir Dinge strukturiert haben", sagte Nagy. "Vor allem weiß ich, wie groß der Respekt ist, den Jaxson für Patrick hat. Wir haben ein bisschen über den Prozess gesprochen und darüber, was er durchgemacht hat. Aber wir haben auch klar gesagt: Du musst Jaxson Dart sein. Und genau das wird er tun."
Nagy verriet zudem auch, dass sich die Kansas City Chiefs 2025 intensiv mit Dart beschäftigt haben. Dart wurde im Draft an 25. Stelle von den Giants geholt. In seiner ersten Saison hat er Russell Wilson früh in der Spielzeit als Starter abgelöst.
"Damals, vor ein oder zwei Jahren, wusste ich noch nicht, wie tough er ist und wie gut er laufen kann", sagte Nagy. "Er ist ein wirklich guter Läufer, fast unterschätzt in dem Bereich – dazu physisch stark, spielt die Quarterback-Position sauber. Man hat sofort gesehen, dass er ein echter Wettbewerbstyp ist."
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