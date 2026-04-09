NFL – Was Jaxson Dart von Patrick Mahomes lernen kann

NFL: Super Bowl im Visier - Ravens-Duo schuftet für den großen Traum

Jaxson Dart hat bei den New York Giants in Matt Nagy einen OC, der mit Patrick Mahomes zusammengearbeitet hat. Das kann auch Vorteile bringen.

Matt Nagy musste erst einmal etwas klarstellen.

"Er ist Jaxson Dart. Er ist nicht Patrick Mahomes", sagte Nagy, der neue Offensive Coordinator der New York Giants. In der Funktion arbeitet er eng mit dem Quarterback zusammen.

Dass Nagy auch eine Vergangenheit mit Mahomes hat, führt natürlich zu der Vermutung, dass Nagy aus der Zusammenarbeit etwas in die Arbeit mit Dart mitnimmt. Oder dass Dart etwas adaptiert.

Nagy arbeitete 2017 in Kansas City, als Mahomes seine erste Saison absolvierte und die meiste Zeit auf der Bank saß. Nach seiner Zeit als Head Coach bei den Chicago Bears kehrte er 2022 zu den Chiefs zurück. In den vergangenen drei Jahren war er Offensive Coordinator unter Andy Reid.

Und tatsächlich gibt es Dinge, die sich Dart von Mahomes abschauen kann, auch wenn Nagy die beiden nicht vergleichen will.