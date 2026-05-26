Cowboys-Guard Tyler Smith musste immer wieder als Tackle ran. Steht in der neuen Saison ein kompletter Wechsel an?

Unabhängig davon, auf welcher Position in der Offensive Line Tyler Smith aufgestellt wurde: Seit seinem Draft im Jahr 2022 ist der Sportler eine feste Größe im Kader der Dallas Cowboys.

In der vergangenen Saison wurde der 25-Jährige zum dritten Mal in Folge in den Pro Bowl gewählt. In den letzten drei Spielen der Saison 2025 stand Smith dabei als Left Tackle auf dem Feld. Seine präferierte Position ist aber eigentlich die Guard-Position.

Vor der Spielzeit 2026 stellt sich nun die Frage, wo genau er sich im September auf dem Spielfeld befinden wird. "Wir hatten diesbezüglich tolle Gespräche", erklärte er jetzt in einem Interview auf der Team-Website.

"Ich verstehe, worum es geht. Das ist das Beste, was ich mir wünschen kann: dieses Verständnis schon frühzeitig zu haben. Natürlich habe ich volles Vertrauen, dass wir da rausgehen und das tun werden, was wir tun müssen."