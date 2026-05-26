NFL
NFL 2026: Neue Position? Offense-Star der Dallas Cowboys lässt aufhorchen
Aktualisiert:von ran.de
NFL
Buffalo Bills: Achtung! Dieses Video ist nichts bei Höhenangst
Videoclip • 01:01 Min
Cowboys-Guard Tyler Smith musste immer wieder als Tackle ran. Steht in der neuen Saison ein kompletter Wechsel an?
Unabhängig davon, auf welcher Position in der Offensive Line Tyler Smith aufgestellt wurde: Seit seinem Draft im Jahr 2022 ist der Sportler eine feste Größe im Kader der Dallas Cowboys.
In der vergangenen Saison wurde der 25-Jährige zum dritten Mal in Folge in den Pro Bowl gewählt. In den letzten drei Spielen der Saison 2025 stand Smith dabei als Left Tackle auf dem Feld. Seine präferierte Position ist aber eigentlich die Guard-Position.
Vor der Spielzeit 2026 stellt sich nun die Frage, wo genau er sich im September auf dem Spielfeld befinden wird. "Wir hatten diesbezüglich tolle Gespräche", erklärte er jetzt in einem Interview auf der Team-Website.
"Ich verstehe, worum es geht. Das ist das Beste, was ich mir wünschen kann: dieses Verständnis schon frühzeitig zu haben. Natürlich habe ich volles Vertrauen, dass wir da rausgehen und das tun werden, was wir tun müssen."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Smith auf beiden Positionen einsetzbar
Angesichts seiner durchaus zuversichtlichen Äußerungen lässt sich vermuten, dass er erneut als Left Guard zum Einsatz kommen wird. Allerdings hat sich Smith auch stets als Teamplayer erwiesen, der dort anpackt, wo er gebraucht wird.
Bereits in seiner Rookie-Saison 2022 gab er sein Debüt als Left Tackle, spielte auf der Position 1.022 Snaps – verglichen mit den nur 121 als Guard eine große Zahl.
In Jahr zwei stand er ausschließlich als Guard auf dem Feld, in den zurückliegenden beiden Spielzeiten bestritt er jeweils mindestens 100 Snaps als Tackle – und mehr als 900 als Guard.
Gut für Smith: Tackle Tyler Guyton, für den er in der vergangenen Saison nach dessen Verletzung einspringen musste, soll voraussichtlich in Woche eins wieder einsatzbereit sein.
Ein Problem hätte der 25-Jährige mit weiteren Tackle-Einsätzen aber nicht. "Letztendlich werde ich auf der Position spielen, auf der ich gebraucht werde. Ich bin zufrieden mit dem aktuellen Stand der Dinge."
Mehr NFL-News
NFL
NFL-Spiele in Europa: Das sind die Ticket-Fenster
NFL
NFL Munich Game: So kommt man an Tickets
NFL
Wie Kelce und Swift: Ex-QB empfiehlt Chiefs nächstes Promi-Paar
NFL
Kelce macht sich Sorgen um die NFL - Bruder widerspricht
NFL
Kommentar: Chiefs sollten sich von Rashee Rice trennen
NFL
Trump-Auftritt von Jaxson Dart: Zoff bei den Giants?