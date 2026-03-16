Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

American Football

Super Bowl: Ergebnisse aller 60 Endspiele der NFL

Veröffentlicht:

von ran.de

Bild: imago/UPI Photo

Beim Super Bowl LX in Santa Clara konnten sich die Seahawks gegen die New England Patriots durchsetzen: ran.de blickt nun auf die 59 vorangegangenen Super Bowls zurück.

Beim Super Bowl 2026 wurden die Seattle Seahawks ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten die New England Patriots 29:13. Das Duell war vor allem zu Beginn von starken Defensivreihen geprägt und die Patriots Offense sammelte lediglich 48 Yards in den ersten zwei Vierteln, der drittschlechteste Wert in der Super-Bowl-Geschichte. Seahawks-Running-Back Kenneth Walker wurde als MVP ausgezeichnet und die Seahawks gewannen die Neuauflage des Endspiels von 2015.

Die Halftimeshow von Bad Bunny, mit Gast-Star Lady Gaga, hat zudem ein eindeutiges politisches Zeichen in angespannten Zeiten gesetzt: "The only thing more powerful than hate is love". Präsident Donald Trump ließ sich entschuldigen.

ran schaut nun auf die Geschichte des Super Bowls zurück und zeigt die Ergebnisse aller 59 vorigen Duelle:

  • Super Bowl I

    Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 (15. Januar 1967)
    Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles)

    Imago

  • Super Bowl II

    Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 (14. Januar 1968)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    Imago

  • Super Bowl III

    New York Jets - Baltimore Colts 16:7 (12. Januar 1969)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    Imago

  • Super Bowl IV

    Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 (11. Januar 1970)
    Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl V

    imago images/Schüler

  • Super Bowl VI

    Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 (16. Januar 1972)
    Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl VII

    Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 (14. Januar 1973)
    Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles)

    Imago

  • Super Bowl VIII

    Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 (13. Januar 1974)
    Stadion: Rice Stadium (Houston)

    Imago

  • Super Bowl IX

    Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 (12. Januar 1975)
    Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl X

    Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 (18. Januar 1976)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    Imago

  • Super Bowl XI

    Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 (9. Januar 1977)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    Imago

  • Super Bowl XII

    Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 (15. Januar 1978)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XIII

    Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 (21. Januar 1979)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl XIV

    Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 (20. Januar 1980)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    Imago

  • Super Bowl XV

    Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 (25. Januar 1981)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XVI

    San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 (24. Januar 1982)
    Stadion: Pontiac Silverdome (Pontiac)

    imago/ZUMA Press

  • Super Bowl XVII

    Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 (30. Januar 1983)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    twitter@WaPoExpress

  • Super Bowl XVIII

    Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 (22. Januar 1984)
    Stadion: Tampa Stadium (Tampa)

    Imago

  • Super Bowl XIX

    San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 (20. Januar 1985)
    Stadion: Stanford Stadium (Stanford)

    IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Super Bowl XX

    Chicago Bears - New England Patriots 46:10 (26. Januar 1986)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl XXI

    New York Giants - Denver Broncos 39:20 (25. Januar 1987)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XXII

    Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 (31. Januar 1988)
    Stadion: Jack Murphy Stadium (San Diego)

    Imago

  • Super Bowl XXIII

    San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 (22. Januar 1989)
    Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens)

    imago images/PCN Photography

  • Super Bowl XXIV

    San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 (28. Januar 1990)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XXV

    New York Giants - Buffalo Bills 20:19 (27. Januar 1991)
    Stadion: Tampa Stadium (Tampa)

    1991 George Rose

  • Super Bowl XXVI

    Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 (26. Januar 1992)
    Stadion: Metrodome (Minneapolis)

    imago/ZUMA Press

  • Super Bowl XXVII

    Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 (31. Januar 1993)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    imago

  • Super Bowl XXVIII

    Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 (30. Januar 1994)
    Stadion: Georgia Dome (Atlanta)

    Imago

  • Super Bowl XXIX

    San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 (29. Januar 1995)
    Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens)

    Imago

  • Super Bowl XXX

    Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 (28. Januar 1996)
    Stadion: Sun Devil Stadium (Tempe)

    imago images/ZUMA Wire

  • Super Bowl XXXI

    Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 (26. Januar 1997)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    imago images/Everett Collection

  • Super Bowl XXXII

    Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 (25. Januar 1998)
    Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego)

    Imago

  • Super Bowl XXXIII

    Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 (31. Januar 1999)
    Stadion: Pro Player Stadium (Miami Gardens)

    Imago

  • Super Bowl XXXIV

    St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 (30. Januar 2000)
    Stadion: Georgia Dome (Atlanta)

    imago images/ZUMA Wire

  • Super Bowl XXXV

    Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 (28. Januar 2001)
    Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

    Imago

  • Super Bowl XXXVI

    New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 (3. Februar 2002)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XXXVII

    Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 (26. Januar 2003)
    Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego)

    Imago

  • Super Bowl XXXVIII

    New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 (1. Februar 2004)
    Stadion: Reliant Stadium (Houston)

    Imago

  • Super Bowl XXXIX

    New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 (6. Februar 2005)
    Stadion: ALLTEL Stadium (Jacksonville)

    Imago

  • Super Bowl XL

    Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 (5. Februar 2006)
    Stadion: Ford Field (Detroit)

    Imago

  • Super Bowl XLI

    Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 (4. Februar 2007)
    Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens)

    Imago

  • Super Bowl XLII

    New York Giants - New England Patriots 17:14 (3. Februar 2008)
    Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale)

    Imago

  • Super Bowl XLIII

    Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 (1. Februar 2009)
    Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLIV

    New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 (7. Februar 2010)
    Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLV

    Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 (6. Februar 2011)
    Stadion: Cowboys Stadium (Arlington)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLVI

    New York Giants - New England Patriots 21:17 (5. Februar 2012)
    Stadion: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLVII

    Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 (3. Februar 2013)
    Stadion: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLVIII

    Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 (2. Februar 2014)
    Stadion: MetLife Stadium (East Rutherford)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl XLIX

    New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 (1. Februar 2015)
    Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl XLX

    Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 (7. Februar 2016)
    Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl LI

    New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 OT (5. Februar 2017)
    Stadion: NRG Stadium (Houston

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl LII

    Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 (4. Februar 2018)
    Stadion: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl LIII

    New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 (3. Februar 2019)
    Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl LIV

    Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (2. Februar 2020)
    Stadion: Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

    IMAGO/ABACAPRESS

  • Super Bowl LV

    Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 (7. Februar 2021)
    Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl LVI

    Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20 (13. Februar 2022)
    Stadion: Sofi Stadium (Inglewood)

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl LVII

    Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35 (12. Februar 2023)
    Stadion: State Farm Stadium (Glendale)

    USA TODAY Network

  • Super Bowl LVIII

    Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 n. OT (11. Februar 2024)
    Stadion: Allegiant Stadium (Paradise)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl LIX

    Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22 (9. Februar 2025)
    Stadion: Caesars Superdome (New Orleans)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl LX

    Seattle Seahawks - New England Patriots 29:13 (8. Februar 2026)
    Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara)

    UPI Photo

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr Football