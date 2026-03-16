Bild: imago/UPI Photo
Beim Super Bowl LX in Santa Clara konnten sich die Seahawks gegen die New England Patriots durchsetzen:
blickt nun auf die 59 vorangegangenen Super Bowls zurück. ran.de
Beim
Super Bowl 2026 wurden die Seattle Seahawks ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten die New England Patriots 29:13. Das Duell war vor allem zu Beginn von starken Defensivreihen geprägt und die Patriots Offense sammelte lediglich 48 Yards in den ersten zwei Vierteln, der drittschlechteste Wert in der Super-Bowl-Geschichte. Seahawks-Running-Back Kenneth Walker wurde als MVP ausgezeichnet und die Seahawks gewannen die Neuauflage des Endspiels von 2015.
Die Halftimeshow von Bad Bunny, mit Gast-Star Lady Gaga, hat zudem ein eindeutiges politisches Zeichen in angespannten Zeiten gesetzt: "The only thing more powerful than hate is love". Präsident Donald Trump ließ sich entschuldigen.
schaut nun auf die Geschichte des Super Bowls zurück und zeigt die Ergebnisse aller 59 vorigen Duelle: ran Super Bowl: Ergebnisse aller 60 Endspiele der NFL Super Bowl I
Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 (15. Januar 1967)
Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles)
Imago
Super Bowl II
Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 (14. Januar 1968)
Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)
Imago
Super Bowl III
New York Jets - Baltimore Colts 16:7 (12. Januar 1969)
Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)
Imago
Super Bowl IV
Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 (11. Januar 1970)
Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)
Imago
Super Bowl V
Super-Bowl-Ringe der einzelnen Siegerteams: VI Dallas Cowboys -1971
imago images/Schüler
Super Bowl VI
Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 (16. Januar 1972)
Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)
Imago
Super Bowl VII
Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 (14. Januar 1973)
Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles)
Imago
Super Bowl VIII
Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 (13. Januar 1974)
Stadion: Rice Stadium (Houston)
Imago
Super Bowl IX
Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 (12. Januar 1975)
Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)
imago sportfotodienst
Super Bowl X
Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 (18. Januar 1976)
Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)
Imago
Super Bowl XI
Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 (9. Januar 1977)
Stadion: Rose Bowl (Pasadena)
Imago
Super Bowl XII
Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 (15. Januar 1978)
Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)
Imago
Super Bowl XIII
Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 (21. Januar 1979)
Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)
imago images/UPI Photo
Super Bowl XIV
Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 (20. Januar 1980)
Stadion: Rose Bowl (Pasadena)
Imago
Super Bowl XV
Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 (25. Januar 1981)
Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)
Imago
Super Bowl XVI
San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 (24. Januar 1982)
Stadion: Pontiac Silverdome (Pontiac)
imago/ZUMA Press
Super Bowl XVII
Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 (30. Januar 1983)
Stadion: Rose Bowl (Pasadena)
twitter@WaPoExpress
Super Bowl XVIII
Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 (22. Januar 1984)
Stadion: Tampa Stadium (Tampa)
Imago
Super Bowl XIX
San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 (20. Januar 1985)
Stadion: Stanford Stadium (Stanford)
IMAGO/ZUMA Press Wire
Super Bowl XX
Chicago Bears - New England Patriots 46:10 (26. Januar 1986)
Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)
IMAGO/Newscom World
Super Bowl XXI
New York Giants - Denver Broncos 39:20 (25. Januar 1987)
Stadion: Rose Bowl (Pasadena)
imago sportfotodienst
Super Bowl XXII
Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 (31. Januar 1988)
Stadion: Jack Murphy Stadium (San Diego)
Imago
Super Bowl XXIII
San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 (22. Januar 1989)
Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens)
imago images/PCN Photography
Super Bowl XXIV
San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 (28. Januar 1990)
Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)
Imago
Super Bowl XXV
New York Giants - Buffalo Bills 20:19 (27. Januar 1991)
Stadion: Tampa Stadium (Tampa)
1991 George Rose
Super Bowl XXVI
Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 (26. Januar 1992)
Stadion: Metrodome (Minneapolis)
imago/ZUMA Press
Super Bowl XXVII
Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 (31. Januar 1993)
Stadion: Rose Bowl (Pasadena)
imago
Super Bowl XXVIII
Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 (30. Januar 1994)
Stadion: Georgia Dome (Atlanta)
Imago
Super Bowl XXIX
San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 (29. Januar 1995)
Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens)
Imago
Super Bowl XXX
Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 (28. Januar 1996)
Stadion: Sun Devil Stadium (Tempe)
imago images/ZUMA Wire
Super Bowl XXXI
Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 (26. Januar 1997)
Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)
imago images/Everett Collection
Super Bowl XXXII
Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 (25. Januar 1998)
Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego)
Imago
Super Bowl XXXIII
Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 (31. Januar 1999)
Stadion: Pro Player Stadium (Miami Gardens)
Imago
Super Bowl XXXIV
St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 (30. Januar 2000)
Stadion: Georgia Dome (Atlanta)
imago images/ZUMA Wire
Super Bowl XXXV
Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 (28. Januar 2001)
Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)
Imago
Super Bowl XXXVI
New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 (3. Februar 2002)
Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)
Imago
Super Bowl XXXVII
Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 (26. Januar 2003)
Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego)
Imago
Super Bowl XXXVIII
New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 (1. Februar 2004)
Stadion: Reliant Stadium (Houston)
Imago
Super Bowl XXXIX
New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 (6. Februar 2005)
Stadion: ALLTEL Stadium (Jacksonville)
Imago
Super Bowl XL
Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 (5. Februar 2006)
Stadion: Ford Field (Detroit)
Imago
Super Bowl XLI
Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 (4. Februar 2007)
Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens)
Imago
Super Bowl XLII
New York Giants - New England Patriots 17:14 (3. Februar 2008)
Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale)
Imago
Super Bowl XLIII
Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 (1. Februar 2009)
Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)
imago sportfotodienst
Super Bowl XLIV
New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 (7. Februar 2010)
Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens)
imago sportfotodienst
Super Bowl XLV
Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 (6. Februar 2011)
Stadion: Cowboys Stadium (Arlington)
imago sportfotodienst
Super Bowl XLVI
New York Giants - New England Patriots 21:17 (5. Februar 2012)
Stadion: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
imago sportfotodienst
Super Bowl XLVII
Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 (3. Februar 2013)
Stadion: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans)
imago sportfotodienst
Super Bowl XLVIII
Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 (2. Februar 2014)
Stadion: MetLife Stadium (East Rutherford)
imago/UPI Photo
Super Bowl XLIX
New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 (1. Februar 2015)
Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale)
imago/UPI Photo
Super Bowl XLX
Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 (7. Februar 2016)
Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara)
imago/UPI Photo
Super Bowl LI
New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 OT (5. Februar 2017)
Stadion: NRG Stadium (Houston
imago images/UPI Photo
Super Bowl LII
Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 (4. Februar 2018)
Stadion: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
imago/UPI Photo
Super Bowl LIII
New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 (3. Februar 2019)
Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta
imago images/UPI Photo
Super Bowl LIV
Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (2. Februar 2020)
Stadion: Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
IMAGO/ABACAPRESS
Super Bowl LV
Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 (7. Februar 2021)
Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)
IMAGO/Newscom World
Super Bowl LVI
Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20 (13. Februar 2022)
Stadion: Sofi Stadium (Inglewood)
imago images/UPI Photo
Super Bowl LVII
Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35 (12. Februar 2023)
Stadion: State Farm Stadium (Glendale)
USA TODAY Network
Super Bowl LVIII
Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 n. OT (11. Februar 2024)
Stadion: Allegiant Stadium (Paradise)
IMAGO/Newscom World
Super Bowl LIX
Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22 (9. Februar 2025)
Stadion: Caesars Superdome (New Orleans)
IMAGO/Newscom World
Super Bowl LX
Seattle Seahawks - New England Patriots 29:13 (8. Februar 2026)
Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara)
UPI Photo