UFL-Kicker stellt besonderen Rekord auf: Bald schon in der NFL?

Kicker Tanner Brown gelingt in der UFL ein ganz besonderer Rekord. Spielt er schon bald in der NFL?

Tanner Brown war in diesem Jahr der beste Kicker der UFL. Im Playoff-Spiel seiner Louisville Kings gegen die St. Louis BattleHawks hat er das am vergangenen Wochenende in beeindruckender Manier unter Beweis gestellt.

Beim 29:20-Sieg der Kings gelang ihm etwas, was selbst in der NFL noch keinem Kicker je gelungen ist. Er verwandelte in nur einem Spiel zwei Field Goals aus einer Entfernung von 60 Yards oder mehr.

Dallas-Cowboys-Kicker Brandon Aubrey hält aktuell den NFL-Rekord für die meisten Field Goals aus einer Entfernung von 60+-Yards (sechs Stück, Anm. d. Red.), zwei in einem Spiel erzielte er aber noch nie.

Wichtig: Ein Field Goal aus einer derartigen Entfernung zählt in der UFL mit vier Punkten, Brown trug mit seinen Rekord-Kicks also entscheidend zum Sieg seines Teams bei.

Bereits im ersten Viertel verschaffte er den Kings mit einem 60-Yard-Field-Goal eine 11:3-Führung, im vierten Viertel sorgte er schließlich mit einem 63-Yard-Kick für die 29:20-Führung.