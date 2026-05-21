Nachdem die Oklahoma City Thunder in Spiel eins noch unterlagen, gab es in Spiel 2 einen überzeugenden Sieg gegen die San Antonio Spurs.

Wichtiger NBA-Sieg für Isaiah Hartenstein: Der deutsche Nationalspieler hat mit Oklahoma City Thunder in den Conference Finals im Westen ausgeglichen.

Nach dem Dämpfer zum Auftakt gewann der Titelverteidiger Spiel zwei gegen die San Antonio Spurs mit 122:113 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 1-1.

Zum besten OKC-Werfer avancierte Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten und neun Assists. "Die Jungs haben heute Abend alles gegeben, weil sie wussten, was eine Niederlage bedeutet hätte", sagte Gilgeous-Alexander: "Wir haben von Beginn an Vollgas gegeben."