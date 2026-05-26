Der Traum vom NBA-Titel ist für Dennis Schröder ausgeträumt. Der Cleveland-Profi nahm das bittere Aus jedoch gefasst auf.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat das krachende Playoff-Aus in der NBA sportlich genommen. "Das war nicht das, was wir uns erhofft hatten", schrieb der Welt- und Europameister nach dem 93:130 seiner Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks auf Instagram: "Aber manchmal ist das im Sport so. Große Momente in der Sportgeschichte brauchen ihre Zeit."

Die Cavs hatten in der Best-of-seven-Serie im Conference Final einen "Sweep" (0:4) kassiert, Schröder fehlte bei der deutlichsten der vier Niederlagen in der Nacht zu Dienstag aufgrund einer Krankheit.