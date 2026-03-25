NBA
NBA: Dennis Schröder und Cleveland Cavaliers gewinnen deutsches Duell gegen Orlando Magic
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Der DBB-Kapitän Dennis Schröder besiegt Moritz Wagner und Tristan da Silva - und Orlando steckt in einer handfesten Krise.
Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat Moritz Wagner und Tristan da Silva im deutschen NBA-Duell tiefer in die Krise gestoßen.
Schröders Cleveland Cavaliers besiegten Orlando Magic in der Nacht zum Mittwoch mit 136:131 und brachten dem Klub von Wagner und da Silva die sechste Niederlage in Folge bei.
NBA: Orlando Magic kämpfen um Postseason-Einzug
Im Rennen um die Playoff-Qualifikation ist Orlando nun im Hintertreffen. Als Achter im Osten hat der Klub aus Florida zwei Siege Rückstand auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Postseason sichern. So droht Orlando der Umweg über die ungeliebten Play-ins.
Schröder kam für Cleveland von der Bank und erzielte sechs Punkte; mit den Cavs hat er weiter beste Playoff-Aussichten. Da Silva legte für Orlando 18 Zähler und sechs Rebounds auf, Moritz Wagner trug in fünf Minuten Spielzeit vier Punkte und zwei Rebounds bei.
Sein Bruder Franz Wagner fehlte erneut wegen einer Knöchelverstauchung.
Mehr News auf ran.joyn.de
NFL
NFL: Neue Heimat für Zach Wilson
Bundesliga
Bericht: Europas Elite steht Schlange für Werder-Youngster
NFL
NFL bereitet sich auf Schiedsrichter-Streik vor
DFB-Team
Kimmich schwärmt von Musiala: "Sehr besonders"
NFL
19. NFL-Saison: Flacco unterschreibt neuen Vertrag
Fußball
BVB-Aus: Großes Misstrauen zwischen Kehl und Ricken?