NBA: Dennis Schröder und Cleveland Cavaliers gewinnen deutsches Duell gegen Orlando Magic

Der DBB-Kapitän Dennis Schröder besiegt Moritz Wagner und Tristan da Silva - und Orlando steckt in einer handfesten Krise.

Schröders Cleveland Cavaliers besiegten Orlando Magic in der Nacht zum Mittwoch mit 136:131 und brachten dem Klub von Wagner und da Silva die sechste Niederlage in Folge bei.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat Moritz Wagner und Tristan da Silva im deutschen NBA-Duell tiefer in die Krise gestoßen.

NBA: Orlando Magic kämpfen um Postseason-Einzug

Im Rennen um die Playoff-Qualifikation ist Orlando nun im Hintertreffen. Als Achter im Osten hat der Klub aus Florida zwei Siege Rückstand auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Postseason sichern. So droht Orlando der Umweg über die ungeliebten Play-ins.

Schröder kam für Cleveland von der Bank und erzielte sechs Punkte; mit den Cavs hat er weiter beste Playoff-Aussichten. Da Silva legte für Orlando 18 Zähler und sechs Rebounds auf, Moritz Wagner trug in fünf Minuten Spielzeit vier Punkte und zwei Rebounds bei.

Sein Bruder Franz Wagner fehlte erneut wegen einer Knöchelverstauchung.