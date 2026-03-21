Nach den Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs hat sich in der NBA auch das erste Team der Eastern Conference vorzeitig für die Playoffs 2026 qualifiziert.

Die Detroit Pistons haben sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs der NBA qualifiziert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan gewann am Freitagabend gegen die Golden State Warriors mit 115:101 und steht damit als erster Vertreter der Eastern Conference als Teilnehmer der Meisterrunde fest.

In der Western Conference hatten sich bereits Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein und die San Antonio Spurs das Ticket gesichert.

Detroit hofft angesichts der Leistungen in dieser Saison auf bessere Zeiten. Seit 2009 stand der dreimalige NBA-Champion überhaupt nur viermal in den Playoffs, scheiterte dabei aber jeweils in der ersten Runde.