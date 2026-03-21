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NBA: Detroit Pistons in den Playoffs - New York Knicks nah dran
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:15 Min
Nach den Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs hat sich in der NBA auch das erste Team der Eastern Conference vorzeitig für die Playoffs 2026 qualifiziert.
Die Detroit Pistons haben sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs der NBA qualifiziert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan gewann am Freitagabend gegen die Golden State Warriors mit 115:101 und steht damit als erster Vertreter der Eastern Conference als Teilnehmer der Meisterrunde fest.
In der Western Conference hatten sich bereits Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein und die San Antonio Spurs das Ticket gesichert.
Detroit hofft angesichts der Leistungen in dieser Saison auf bessere Zeiten. Seit 2009 stand der dreimalige NBA-Champion überhaupt nur viermal in den Playoffs, scheiterte dabei aber jeweils in der ersten Runde.
NBA: Detroit Pistons ohne Cade Cunningham
Am Freitag gewannen die Pistons auch ohne Topstar Cade Cunningham, der wegen eines kollabierten Lungenflügels noch mindestens zwei Wochen fehlt. Bester Scorer war Center Jaden Duren mit 23 Punkten. Ganz nah dran am Playoff-Ticket sind auch die New York Knicks als Dritter der Eastern Conference. Ohne den Deutschen Ariel Hukporti gelang ein 93:92 im Stadtduell bei den Brooklyn Nets.
Die Siegesserie der Atlanta Hawks endete indes, bei den Houston Rockets setzte es ein 95:117. Die Hawks hatten zuletzt elfmal in Folge gewonnen, die Pleite in Houston ist nun auch eine gute Nachricht für Orlando Magic und das deutsche Trio Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva: Orlando und Atlanta sind derzeit direkte Konkurrenten um den letzten Playoff-Platz im Osten. Aktuell hat Orlando als Sechster knapp die Nase vorn.
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