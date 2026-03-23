NBA: Erneutes Triple Double für Nikola Jokic

Basketball-Superstar Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA mit seinem 35. Triple Double der Saison zum Sieg gegen die Portland Trail Blazers geführt.

Der dreimalige MVP aus Serbien sammelte beim 128:112 in der Nacht zum Montag 22 Punkte, 14 Rebounds and 14 Assists. Die Nuggets sind als fünftbestes Team im Westen auf Kurs Richtung Playoffs.

Mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel drehten die Minnesota Timberwolves auch ohne den verletzten Anthony Edwards eine drohende Niederlage in ein 102:92 bei den Boston Celtics. Es war ihr erster Sieg in Boston seit 21 Jahren. Der deutsche Center Ariel Hukporti blieb beim 145:113 seiner New York Knicks gegen die Washington Wizards ohne Punkt. Die Wizards haben 16 Spiele in Serie verloren.