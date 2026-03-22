ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Es wäre eine Premiere für Luka Doncic: Nach 16 technischen Fouls in dieser NBA-Saison wird der Slowene vermutlich im Top-Spiel gegen die Detroit Pistons fehlen. Die Lakers haben dagegen allerdings schon Einspruch erhoben.

In seinen sieben NBA-Saisons ist Luka Doncic noch nie gesperrt gewesen. Doch nach dem 105:104 gegen die Orlando Magic scheint sich das zu ändern. Am Ende des dritten Viertels kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Doncic und Magic-Spieler Goga Bitadze, für die der Slowene sein 16. Technisches Foul der Saison kassierte. NBA: Tumulte in Washington - Rekord für LeBron James Bitadze soll den 27-Jährigen provoziert und abfällige Kommentare über seine Familie gemacht haben. Nachdem Doncics erster Freiwurf daneben ging, soll Bitadze auf serbisch gesagt haben: "Ich würde deine ganze Familie f*****". Auch Lakers-Coach JJ Redick beschuldigte Bitadze in einem Interview nach dem Spiel, etwas über Doncics Mutter gesagt zu haben.

NBA: Goga Bitadze gibt Luka Doncic Schuld an Eklat Bitadze bestand gegenüber "ESPN" allerdings darauf, dass der Lakers-Star angefangen hätte. Der Georgier habe lediglich zurückgegeben, was Doncic ausgeteilt hatte. "Das war einfach in der Hitze des Gefechts. Ich habe gehört, was er gesagt hat, und hatte das Gefühl, genauso reagieren zu müssen", erklärte der 26-Jährige im Interview. Falls er eine Grenze überschritten habe, wolle er sich gerne dafür entschuldigen, aber: "Ich habe nichts anderes gesagt als das, was er gesagt hat." Die Lakers haben bereits Berufung gegen die Tech-Sperre eingelegt. Bereits 2023 wurde ein verhängtes 16. Technisches Foul und die damit verbundene Sperre von Doncic von der NBA zurückgenommen. "Ich hoffe auf jeden Fall, dass (die Entscheidung, Anm. d. Red.) zurückgenommen wird", erklärte Doncic nach der Partie: "Klar, ich habe mein Team im Stich gelassen, als ich dieses letzte Technische Foul kassiert habe. Aber ehrlich gesagt, das war nicht meine Absicht." Und weiter: "Das ist hier immer noch ein Basketballfeld. Irgendwann kann ich das einfach nicht mehr ertragen." Ob die Lakers am Dienstagabend ihre neun Spiele lange Siegesserie mit oder ohne den All-Star verteidigen werden, bleibt abzuwarten. Neben der Sperre würde Doncic zudem eine Geldstrafe von 5.000 Dollar kassieren. Auch interessant: "Timing": Meister Oklahoma City Thunder verzichtet auf Trump-Besuch

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