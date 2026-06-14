NBA: New York Knicks sind die schönste Sportgeschichte des Jahres! Ein Kommentar

ran NBA Basketball NBA: Ekstase in New York - die Knicks feiern die Meisterschaft Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Die New York Knicks sind erstmals seit 53 Jahren NBA-Champion. Das hätte vor der Saison wohl nicht einmal der kühnste Träumer für möglich gehalten. Die Knicks sind die schönste Sport-Story des Jahres. Ein Kommentar.

Es gibt Städte, die gewinnen. Und es gibt New York. Die New York Knicks sind NBA-Champion. Und wer das in dieser Saison auch nur ansatzweise vorhergesagt hat, darf sich jetzt ruhig melden. Die Boston Celtics hatten das bessere Roster. Die Oklahoma City Thunder die besseren Athleten. Die San Antonio Spurs den wohl besten Spieler der Welt in Victor Wembanyama. Mindestens aber den besten Verteidiger. Sieg bei den Spurs: New York Knicks sind erstmals nach 53 Jahren wieder NBA-Champion Und Jalen Brunson, der Knicks-Star? War nie wirklich der Spieler, über den die Liga gesprochen hat. Kein Top-Pick, kein Generationen-Talent. Ein Spieler, von dem man nie ganz geglaubt hat, dass er es packen könnte - bis jetzt.

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NBA Finals: New York Knicks schreiben Geschichte Dabei war dieser Playoff-Run nicht einfach gut. Er war historisch. 13 Siege in Serie, vier davon mit 30 oder mehr Punkten Vorsprung. Kein anderes Team in der NBA-Geschichte hatte das bislang in einer einzigen Postseason geschafft. Es war die zweitlängste Playoff-Siegesserie in der Geschichte der NBA. Brunson lieferte dabei im Schnitt 26,4 Punkte, 6,3 Assists und 2,8 Rebounds - bei Wurfquoten von 47 Prozent von nah, 33 Prozent von draußen und 86 Prozent bei Freiwürfen. Er ist der Finals-MVP. Verdient. Ohne Diskussion. Genauso, wie das ganze Team den Titel verdient hat, als das, was sie eben sind - ein Team. Und das beste noch dazu.

Nicht nur ein Sieg für die Knicks, ein Sieg für ganz New York 53 Jahre. So lange haben Knicks-Fans auf diesen Moment gewartet. Seit 1973, seit Willis Reed und Walt Frazier, ist der Titel an New York vorbeigezogen. Wer Fan in dieser Stadt ist, kennt das Gefühl: Man leidet nicht nur mit einem Team. Man leidet mit allen. Die Rangers in der NHL? Letzter Titel 1994. Die Islanders? 1983, warten also noch länger. Die Jets in der NFL seit sage und schreibe 1969. Die Giants triumphierten immerhin zuletzt 2012 - aber seitdem? Stille. Und vor allem Misserfolg. Ariel Hukporti wird mit den New York Knicks dritter deutscher NBA-Champion - bereit für Nationalteam New York ist die Stadt, die Titel nicht feiert, sie fordert sie. Und trotzdem bekommt sie sie so selten. Genau deshalb ist dieser Moment größer als Basketball. Brunson und die Knicks haben nicht einfach eine Trophäe geholt. Sie haben einer ganzen Stadt etwas zurückgegeben, das sie seit einer gefühlten Ewigkeit vermisst hat: das Gefühl, dass es auch für New York noch geht. Dass Arbeit, Wille und ein Spieler, den niemand auf dem Zettel hatte, manchmal reichen. Das Team, dem niemand den Titel zugetraut hat, ist Champion. Manchmal schreibt der Sport eben doch die besseren Geschichten. Und in diesem Fall die schönste Sportgeschichte des Jahres.

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