NBA-Star James Harden in Houston festgenommen

James Harden von den Cleveland Cavaliers muss sich wegen unerlaubten Waffenbesitzes im US-Bundesstaat Texas verantworten.

NBA-Star James Harden ist am Samstag in Houston im US-Bundesstaat Texas wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden, wie aus Justizkreisen verlautete.

Der ehemalige MVP der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, der derzeit für die Cleveland Cavaliers spielt, wurde um 3:41 Uhr gestoppt, nachdem in seinem Wagen eine Handfeuerwaffe entdeckt worden war.

Harden bestätigte, dass die offen sichtbare Waffe ihm gehört. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend gegen eine Kaution von 100 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 22. Juni muss er vor Gericht erscheinen.