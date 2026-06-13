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NBA-Star James Harden in Houston festgenommen
Aktualisiert:von SID
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James Harden von den Cleveland Cavaliers muss sich wegen unerlaubten Waffenbesitzes im US-Bundesstaat Texas verantworten.
NBA-Star James Harden ist am Samstag in Houston im US-Bundesstaat Texas wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden, wie aus Justizkreisen verlautete.
Der ehemalige MVP der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, der derzeit für die Cleveland Cavaliers spielt, wurde um 3:41 Uhr gestoppt, nachdem in seinem Wagen eine Handfeuerwaffe entdeckt worden war.
Harden bestätigte, dass die offen sichtbare Waffe ihm gehört. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend gegen eine Kaution von 100 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 22. Juni muss er vor Gericht erscheinen.
Harden als Schlüsselfigur für starke Cavs-Playoffs
Cleveland hatte Harden im Februar verpflichtet. Mit 37 Jahren trug er maßgeblich zum starken Playoff-Auftritt der Cavs, die bis ins Finale der Eastern Conference vorstießen, bei und erzielte dabei durchschnittlich 19,2 Punkte pro Spiel.
An dritter Stelle des Drafts 2009 von Oklahoma City ausgewählt, erlebte Harden seine besten Jahre anschließend bei den Houston Rockets, 2018 wurde er zum MVP gekürt.
Der Spieler mit dem markanten Bart war elfmaliger All-Star, trug außerdem das Trikot der Brooklyn Nets, der Philadelphia 76ers und der Los Angeles Clippers. Mit den USA wurde er 2012 in London Olympiasieger und 2014 Weltmeister.
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