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NBA: Orlando Magic verlieren auch gegen Indiana Pacers - kein direkter Playoff-Platz mehr
Veröffentlicht:von SID
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Zum fünften Mal in Folge verlieren die Orlando Magic in der NBA. Diesmal gegen das schwächste Team im Osten. Oklahoma City Thunder dagegen gab sich keine Blöße.
Orlando Magic rutscht im Rennen um die Playoffs der NBA in eine bedenkliche Formkrise. Das Team des deutschen Trios Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva unterlag am Montag auch dem momentan schwächsten Team der Liga, 126:128 hieß es am Ende gegen die Indiana Pacers.
Für die Pacers endete damit eine Franchise-Rekordserie von 16 Niederlagen, für Orlando war es die fünfte in Folge - und das Team aus Florida belegt in der Eastern Conference nun keinen direkten Playoff-Rang mehr.
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NBA: Orlando Magic bangt um die Playoffs, OKC weiter souverän
Franz Wagner fehlt weiterhin aufgrund einer Knöchelverletzung, sein Bruder Moritz kam nicht zum Einsatz, da Silva konnte die nächste Niederlage mit starken 21 Punkten nicht verhindern.
Indianas Pascal Siakam war mit 37 Zählern Mann des Abends, auch, weil er in den Schlusssekunden den Ausgleich durch Paolo Banchero mit einem Block verhinderte.
Magic steht nun nur noch auf Rang acht, den direkten Sprung in die Playoffs schaffen nur die besten Sechs jeder Conference. In knapp drei Wochen stehen noch elf Spiele der Regular Season an, weiter geht es schon in der Nacht auf Mittwoch bei den Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder.
Weiterhin blendend läuft es indes für Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder. Das Team um den deutschen Center gewann bei den Philadelphia 76ers mit 123:103, Hartenstein gelang mit 10 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double.
Es war der zwölfte Sieg in Serie für den souveränen Spitzenreiter der Western Conference, die Playoff-Teilnahme steht längst fest.
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